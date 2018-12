Börsenplätze Wüstenrot & Württembergische-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

15,80 EUR -2,71% (17.12.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

15,90 EUR -2,45% (17.12.2018, 18:44)



ISIN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

DE0008051004



WKN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

805100



Ticker-Symbol Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

WUW



Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



1999 aus dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, entwickelt und vermittelt die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) heute die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung. Als börsennotierter Konzern mit Sitz in Stuttgart verbindet die W&W die Geschäftsfelder Wüstenrot, Württembergische und W&W brandpool als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Dabei setzt sie auf den Omnikanalvertrieb, der von eigenen Außendiensten über Kooperations- und Partnervertriebe sowie Makleraktivitäten bis hin zu digitalen Initiativen reicht. Derzeit arbeiten rund 13.000 Menschen im Innen- und Außendienst für die W&W-Gruppe. (17.12.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von Aktienanalyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW).Wüstenrot habe letzte Woche die Übernahme der Aachener Bausparkasse (ABAG) bekannt gegeben. Der Erwerb müsse aufsichtsrechtlich jedoch noch genehmigt werden. Der Kaufpreis sei nicht kommuniziert worden, dürfte nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG für Wüstenrot aber sehr attraktiv gewesen sein. Der Wert der Akquisition sollte nach Erachten der Analysten nicht allein von der Bausparkasse, sondern vielmehr über im Zuge des Erwerbs eingegangene Kooperationsvereinbarungen determiniert worden sein. Das Aktienkapital der ABAG habe bislang bei neun Versicherungskonzernen gelegen. Dazu hätten z.B. mit ARAG, Barmenia, Gothaer oder Huk-Coburg sehr interessante Vertriebspartner für die Wüstenrot Bausparkasse gezählt.Der Bausparmarkt habe sich hingegen unter dem Eindruck des niedrigen Zinsumfelds zuletzt weiter schlecht entwickelt. In 2017 sei die Summe der neu abgeschlossenen Bausparverträge mit 2,0 Mio. (-10,1%) und einer entsprechenden Bausparsumme von 93,2 Mrd. Euro (-2,5%) erneut deutlich rückläufig gewesen. Kleine Bausparkassen wie die ABAG seien hiervon noch stärker betroffen als große Wettbewerber. Mit 29.319 Verträgen in 2017 (2016: 33.263) und einer Bausparsumme von 536,5 Mio. Euro (2016: 679,5 Mio. Euro) sei ihr Neugeschäft laut Unternehmensregister in 2017 deutlich stärker geschrumpft als der Branchendurchschnitt. Die durchschnittlich verkaufte Bausparsumme sei dabei im Schnitt ca. halb so groß wie bei führenden Wettbewerbern. Zudem verfüge ABAG über einen großen Bestand an Altverträgen mit hoher Durchschnittsverzinsung. Dieser Umstand sollte durch den nach Erachten der Analysten attraktiven Kaufpreis zu großen Teilen kompensiert sein. Ergebnisseitig habe die ABAG auch deshalb nur über hohe Bewertungsergebnisse (2017: 14,7 Mio. Euro) aus der Auflösung stiller Reserven für nahezu ausgeglichene Ergebnisse (EBT 2017: 39 Tsd. Euro) sorgen können.Wüstenrots Expertise in der Integration von Bausparkassen und der erfolgreichen Auflösung bzw. Umwandlung von hochverzinslichen Altverträgen dürfte sich hier auszahlen. So habe der Konzern in der Vergangenheit bereits die Victoria Bauspar oder die Allianz Dresdner Bauspar erfolgreich integriert. Gleichzeitig habe sich Wüstenrot mit innovativen neuen Bausparprodukten und einem starken Baufinanzierungsgeschäft in dem schwierigen Marktumfeld gut behaupten können. Wir rechnen daher neben Synergien in der Verwaltung auch durch den Umgang mit unprofitablen Altverträgen, die Steigerung des Neugeschäfts und die Vertriebskooperationen mit einer mittelfristig deutlichen Verbesserung der Profitabilität der ABAG, so die Aktienanalysten von der Montega AG. Dabei sollte die Akquisition nach Erachten der Analysten im ersten HJ 2019 abgeschlossen werden. Auf 2018 dürfte sie sich noch nicht auswirken, im kommenden Jahr sollte es aber zu positiven Einmaleffekten aufgrund des erwartet niedrigen Kaufpreises kommen. Für eine Änderung unserer Prognosen fehlt es uns jedoch noch an Visibilität, so die Aktienanalysten von der Montega AG. Der Jahresabschluss 2018 dürfte hier Klarheit bringen.Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt sein Kursziel von 23,50 Euro bei unveränderter Kaufempfehlung. Nach der jüngsten Marktentwicklung erscheine den Aktienanalysten die Kaufgelegenheit bei einem aktuellen Upside-Potenzial von rund 45% besonders attraktiv. (Analyse vom 17.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link