Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) ist "Der Vorsorge-Spezialist" für die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.



Im Jahr 1999 aus dem Zusammenschluss der Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, verbindet der börsennotierte Konzern mit Sitz in Stuttgart die Geschäftsfelder BausparBank und Versicherung als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Die rund sechs Millionen Kunden der W&W-Gruppe schätzen die Service-Qualität, die Kompetenz und die Kundennähe des Vorsorge-Spezialisten, für den rund 13.000 Menschen arbeiten.



Dank eines weiten Netzes aus Kooperations- und Partnervertrieben sowie Makler- und Direkt-Aktivitäten kann die W&W-Gruppe mehr als 40 Millionen Menschen in Deutschland erreichen. Die W&W-Gruppe setzt auch künftig auf Wachstum und hat sich bereits heute als größter unabhängiger und kundenstärkster Finanzdienstleister Baden-Württembergs etabliert. (01.03.2017/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW).Wüstenrot & Württembergische (W&W) habe vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe obsiegt. Demnach sei die Kündigung von Bausparverträgen, deren Zuteilungsreife mehr als 10 Jahre zurückliege, rechtmäßig. Durch die Entscheidung des BGHs entfalle ein wesentliches Risiko für die Stuttgarter und stütze sogar eher die Ertragslage. Für das Jahr 2016 habe W&W-Chef Jürgen Albert Junker einen Gewinn von 220 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Die Dividende dürfte von 60 auf 65 Cent je Aktie angehoben werden. Das entspreche einer soliden Dividendenrendite von rund 3,5%. 2017 dürfte das Unternehmen den Gewinn weiter steigern. Unterstellen man konservativ einen Anstieg auf 230 bis 240 Mio. Euro, errechne sich ein sehr günstiges KGV von 7. Damit zähle W&W zu den günstigen Aktien auf dem deutschen Kurszettel.Die Wüstenrot & Württembergische-Aktie ist kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2017)XETRA-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:18,60 EUR +0,54% (01.03.2017, 11:05)Tradegate-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:17,624 EUR +0,59% (01.03.2017, 11:35)