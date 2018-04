Prognosen bestätigt: Insgesamt erachte der Analyst die Guidance weiterhin als gut erreichbar, wenngleich das zukünftig angepeilte digitale Wachstum und die Ergebnisbeiträge noch schwer absehbar seien. Er gehe jedoch davon aus, dass es seitens des Unternehmens bald nähere Angaben zu erwarteten Paybacks aus den Digitalaktivitäten geben werde. Diese beurteile der Analyst grundsätzlich positiv. Die jüngsten Entwicklungen im Bauspargeschäft und der Lebensversicherung dürften sich zusätzlich vorteilhaft auswirken und würden ein Ende der Sonderbelastung durch hochverzinste Alt-Bausparverträge in Aussicht stellen. Der Analyst habe seine Prognosen bereits an die aktuelle Guidance angepasst und traue dem Unternehmen spürbare Verbesserungen in den kommenden Jahren zu.



Insgesamt sehe der Analyst W&W auf dem richtigen Weg. Die Investitionen in die Digitalisierung erachte er als notwendig, um die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen und Wachstumspotenziale zu realisieren.



Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher sein Kursziel von 23,00 Euro für die Wüstenrot & Württembergische-Aktie bei unveränderter Kaufempfehlung. (Analyse vom 23.04.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von Aktienanalyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW).Wir haben kürzlich zwei Roadshows mit der W&W AG durchgeführt, so Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG. Hieraus hätten sich insbesondere neue Erkenntnisse hinsichtlich des Ende März bekannt gegebenen Investitionsprogramms, der mit dem Geschäftsbericht reduzierten Ergebnis-Guidance, der Digitalstrategie sowie des Bauspar- und Lebensversicherungsgeschäfts ergeben.Fortführung der Investitionsstrategie: Die von W&W mit Vorlage der Geschäftszahlen 2017 verkündeten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 820 Mio. Euro seien als Fortführung des bereits in 2015 bekannt gegebenen Strategiekonzepts (W&W@2020) und der darin festgelegten Investitionsstrategie zu werten. Diese habe seither Investitionen von 650 Mio. Euro vorgesehen. Als Investition definiere der Konzern allerdings nicht allein Capex in neue Geschäftseinheiten, sondern rechne vielmehr auch betriebsnotwendige Opex wie Marketingaufwendungen, Fort- & Weiterbildungskosten sowie Anlaufverluste in das Investitionsvolumen ein.Gleichzeitig stelle sich der auf Digitalisierung entfallende neue Anteil am Investitionsvolumen mit insgesamt 150 bis 170 Mio. Euro (50 bis 60 Mio. Euro p.a.) als wesentlich kleiner heraus als von Marenbach zunächst angenommen. Auch hier setze sich das Investitionsbudget laut dem Unternehmen zum Großteil aus Marketingaktivitäten, Personalaufwendungen und erwarteten Anlaufverlusten zusammen. Der digitalisierungsbedingt höhere Investitionsbedarf bilde im Grunde die Differenz der nun geplanten 820 Mio. Euro zu den vorher genannten 650 Mio. Euro. Die negative Kursreaktion im Nachgang der Investitionsankündigung führe der Analyst daher auf eine gewisse Unsicherheit des Marktes hinsichtlich des Umfangs des Programmes zurück.Ebenfalls bereits im Gesamtinvestitionsvolumen enthalten seien die von 2018 bis 2020 entstehenden Capex aus dem Bau des neuen W&W-Verwaltungsstandortes in Kornwestheim. Der W&W-Campus-Komplex solle im Jahr 2023 fertiggestellt werden und insgesamt 400 Mio. Euro kosten. Nach Schätzung des Analysten dürften bis 2020 rund 200 Mio. Euro in dieses Projekt fließen. Ein großer Teil dieser Capex sollte langfristig seines Erachtens durch Veräußerungen oder Umwandlung zu Wohnimmobilien wieder an den Konzern zurückfließen, da sich der alte Verwaltungsstandort in attraktiver Lage befinde und die entsprechenden Immobilien zum Anlagevermögen des Konzerns zählen würden. Vor diesem Hintergrund relativiere sich nach Erachten des Analysten das Ausmaß des Investitionsprogramms. Er gehe davon aus, dass hierzu mit den Quartalszahlen noch genauere Informationen seitens des Unternehmens bekannt gegeben würden.Wachstumsinvestitionen führen zu Guidance-Reduzierung: Auch die von 250 bis 260 Mio. Euro auf 200 bis 220 Mio. Euro reduzierte Nettoergebnis-Erwartung des Unternehmens für 2018 sei letztlich größtenteils auf digitalisierungsbedingt erhöhte Wachstumsinvestitionen zurückzuführen. W&W habe jedoch nochmals die Wichtigkeit der Digitalisierungsinvestitionen vor dem Hintergrund der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit bekräftigt. Das mittel- und langfristige Ziel eines Jahresüberschusses von rund 220 bis 250 Mio. Euro sei erneut bekräftigt worden.Digitalisierung zeige erste Erfolge: Im Rahmen der Roadshows habe W&W des Weiteren Einblick in die Fortschritte der einzelnen Digitalisierungsprojekte gegeben und damit die Innovationsfähigkeit des Konzerns verdeutlicht. Mit Adam Riese sei eine neue Versicherungsmarke mit drei Vertriebskanälen (eigene Homepage, Online-Vergleichsportale wie Check 24 und freie Fremdmakler) entwickelt worden. Adam Rieses Kerngeschäft sei ein preisdifferenziertes Versicherungsangebot in von W&W ausgemachten Nischenmärkten des Versicherungsmarktes. Den unterschiedlichen Risikogruppen in der Haftpflichtversicherung würden dabei individuell gepreiste Haftpflichtprämien angeboten. Die Marke sei Ende Oktober 2017 gelauncht worden.Die App Finanzguide sei ebenfalls aus der treefin-Technologie heraus entstanden und funktioniere in gleicher Weise. Der wesentliche Unterschied sei, dass diese App ausschließlich für W&W-Kunden zur Verfügung stehe. Dabei solle die App auch als "Versicherungsaktenordner für die Hosentasche" fungieren. Wesentliche Vertragsmerkmale sollten so digital abrufbar werden.Nicht zuletzt habe W&W mit NIST in Kooperation mit der Boston Consulting Group eine innovative Baufinanzierungsplattform entwickelt. Hier kooperiere W&W mit Interhyp und Immobilienscout. Auf der Plattform könnten potenzielle Immobilienkäufer ihre Bonität und die Höhe ihres möglichen Darlehens ermitteln und zertifizieren lassen. Das Zertifikat wiederum diene als Beleg der Bonität gegenüber dem Verkäufer. Letztlich solle die Plattform über die Vermittlung oder Eigenvergabe von Bau- und Immobiliendarlehen Provisionsumsätze oder Darlehensgeschäft erzielen.Zinsverpflichtungen gesunken: Im Segment Lebensversicherung habe sich die Situation laut Unternehmensangaben aufgehellt. Das Renditetief scheine durchlaufen und die Zinsverpflichtungen seien nach Berücksichtigung der Zinszusatzreserve im abgelaufenen Geschäftsjahr im Schnitt von 2,4% auf 2,2% gesunken. Neuanlagen im Bereich der Lebensversicherung könnten inzwischen wieder mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 2,4% (Vorjahr: 2,2%) angelegt werden. W&W rechne daher damit, dass die Lebensversicherung ausfinanziert sei und die Verpflichtungen aus der Lebensversicherung wieder geringer seien als die Ertragskraft.Teure Altverträge im Bauspargeschäft würden auslaufen: Im Bauspar-Segment sehe der Konzern dem Auslaufen der teuren Altverträge entgegen. Die durchschnittliche Laufzeit eines Alt-Bausparvertrages aus Hochzinszeiten belaufe sich auf 17 Jahre. Im Durchschnitt dauere es sieben Jahre, bis ein Bausparvertrag zuteilungsreif werde und nach aktueller Rechtsprechung sei er nach zehn Jahren kündbar, sofern das in Zusammenhang stehende Darlehen nicht in Anspruch genommen worden sei. Das für die Bausparkasse unvorteilhafte Niedrigzinsumfeld habe seinen Ursprung im Jahr 2008. Das bedeute, dass der letzte teure Altvertrag aus dem Zeitraum vor 2008 spätestens 2024 gekündigt werden könne, wobei die teuren Verträge aus 2000 und 2001 bereits ausgelaufen sein sollten.