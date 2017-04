Börsenplätze Wüstenrot & Württembergische-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

18,58 EUR -0,11% (03.04.2017, 16:03)



Tradegate-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

18,604 EUR -0,02% (03.04.2017, 16:24)



ISIN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

DE0008051004



WKN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

805100



Ticker-Symbol Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

WUW



Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) ist "Der Vorsorge-Spezialist" für die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.



Im Jahr 1999 aus dem Zusammenschluss der Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, verbindet der börsennotierte Konzern mit Sitz in Stuttgart die Geschäftsfelder BausparBank und Versicherung als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Die rund sechs Millionen Kunden der W&W-Gruppe schätzen die Service-Qualität, die Kompetenz und die Kundennähe des Vorsorge-Spezialisten, für den rund 13.000 Menschen arbeiten.



Dank eines weiten Netzes aus Kooperations- und Partnervertrieben sowie Makler- und Direkt-Aktivitäten kann die W&W-Gruppe mehr als 40 Millionen Menschen in Deutschland erreichen. Die W&W-Gruppe setzt auch künftig auf Wachstum und hat sich bereits heute als größter unabhängiger und kundenstärkster Finanzdienstleister Baden-Württembergs etabliert. (03.04.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Biller von der Montega AG:Frank Biller, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW).W&W habe am vergangenen Freitag den Geschäftsbericht für 2016 und die Guidance für 2017 veröffentlicht.Insbesondere die Bausparkasse habe mit einer Steigerung des Netto-Neugeschäfts um 1,9% in einem deutlich rückläufigen Markt (-9%) Marktanteile gewinnen können. Das hingegen vom Zinsumfeld profitierende Baufinanzierungsgeschäft habe das Finanzierungsvolumen um 2,6% gesteigert. Auch die Personenversicherung habe erfolgreich in einem aufgrund des Niedrigzinsumfelds schwierigen Markt agiert. Zwar sei ein Rückgang des Neugeschäfts um 2,9% verzeichnet worden, dies sei jedoch ausschließlich auf ein geringeres Einmalgeschäft in der Lebensversicherung zurückzuführen gewesen. In der Sachversicherung sei ein knapp stabiles Neugeschäft erreicht worden, dabei habe das Unternehmen die konservative Zeichnungspolitik fortgeführt.Der Rückgang des Konzernüberschusses sei hauptsächlich auf positive Einmaleffekte (überwiegend Steuereffekte) in 2015 zurückzuführen. Darüber hinaus sei das Ergebnis im Wesentlichen durch folgende Entwicklungen geprägt gewesen: Das Finanzergebnis sei aufgrund des Niedrigzinsumfelds weiter rückläufig gewesen. Der Konzern habe aufgrund der geringen Renditen bei der Neuanlage mit einer Erweiterung des Anlageuniversums reagiert. Insgesamt habe durchschnittlich eine Rendite von 2,2% bei der Neuanlage erzielt werden können. Der Verwaltungsaufwand sei weiter reduziert worden. Hierzu habe im Rahmen der kontinuierlichen Effizienzsteigerungen auch ein reduzierter Personalaufwand beigetragen. In der Sachversicherung sei mit einem Combined Ratio von 90,1% ein sehr guter Schadensverlauf verzeichnet worden. Neben günstigen externen Faktoren (Witterung) sei dies auf die Zeichnungspolitik und die Rückversicherungsstrategie zurückzuführen.W&W habe planmäßig die Bilanzsumme reduziert und damit sowohl höhere Kernkapitalquoten im Segment BausparBank als auch verbesserte Solvabilitätskennziffern in den Versicherungsgesellschaften erreicht. Insgesamt ergebe sich für die Finanzholding eine auf 21,0% verbesserte (Vj.: 17,6%) Gesamtkapitalquote. Darüber hinaus habe die durchschnittliche Verzinsung der versicherungstechnischen Rückstellungen in der Personenversicherung u.a. durch die weitere Stärkung der Zinszusatzreserve auf 2,36% reduziert werden können. Insgesamt sei es dem Konzern damit gelungen, auch im herausfordernden Umfeld die finanzielle Stabilität der Unternehmensgruppe zu steigern.Die Geschäftsentwicklung in 2016 sei weitgehend im Rahmen der Analystenerwartungen verlaufen. Nach Anpassung der Prognosen ergebe sich ein Kursziel von 24,50 Euro (zuvor: 25,00 Euro).Die Bewertung der Wüstenrot & Württembergische-Aktie erachtet Frank Biller, Aktienanalyst der Montega AG, unverändert als sehr attraktiv und bestätigt deshalb die Kaufempfehlung. (Analyse vom 03.04.2017)