"Der direkte Kontakt mit unseren Kunden ist für uns immer ein Highlight, besonders auf der World of Trading, wo wir in der Regel auf hervorragend informierte Messebesucher treffen. Uns war es daher auch in diesem Jahr ein Anliegen, die Qualität unseres Aus- und Weiterbildungsangebots zu zeigen. Wir haben einige der besten Trader Deutschlands für Vorträge gewinnen können und waren so in der Lage ein breites Spektrum an Themen zeigen zu können", erklärt Jens Chrzanowski, Mitglied des Vorstands der internationalen Admiral Markets Group.



"Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden und auch die Rückmeldung der Messebesucher war sehr positiv. Damit war die World of Trading 2019 für uns ein voller Erfolg und ein gelungener Abschluss des Messejahres. Unser größter Messestand bisher, das größte Vortragsangebot und die meisten Messestandbesucher in unserer deutschen Geschichte - das ist dem CFD-Broker des Jahres 2019 würdig."



Die World of Trading ist eine Kombination aus Fachausstellung, Kongress und Seminaren und ist ein jährlicher Treffpunkt für die Branche, um sich miteinander auszutauschen. Über 50 Anbieter aus dem Trading-Bereich - von Börsen, Brokern und Emittenten über Softwareanbieter, Schulungsfirmen, Fachverlage und Online-Portale bis hin zu Fachzeitschriften - präsentieren den Besuchern ihr breites Produktangebot in Frankfurt. Parallel zur Messe finden sowohl kostenlose und kostenpflichtige Seminare und Workshops zu den verschiedensten Trading-Themen statt. In diesem Jahr fand die World of Trading bereits 15. Mal statt.



Über Admiral Markets:



Die weltweit aktive Admiral Markets Group ist mit ihren Divisionen einer der größten Forex- und CFD-Broker für Privatkunden weltweit. 2019 konnte der Broker in Deutschland die meisten renommierten Branchenpreise gewinnen, z. B. "CFD-Broker des Jahres" von Brokerwahl.de oder auch Platz 1 bei Brokervergleich.de in den Kategorien Forex und CFD. Die Zweigniederlassung Berlin betreut seine Kunden umfassend mit Support für die Handelssoftware, mehreren Live-Webinaren pro Woche, Schulungen und Marketingaktivitäten. THINK GLOBAL - ACT LOCAL, einer der Leitsätze des Brokers, wird konsequent umgesetzt: Mit der globalen Power die Bedürfnisse der lokalen Kunden befriedigen und die Erwartungen übertreffen. Deshalb steht für Deutschland beispielsweise der DAX-Handel im Fokus, mit den günstigsten Konditionen für den DAX30-CFD am Markt. Devisen- und CFD-Handel über die weltweit beliebteste Handelssoftware MetaTrader, zu bestmöglichen Konditionen bei bestmöglicher Absicherung - damit überzeugt Admiral Markets UK Ltd. (21.11.2019/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Auf der 15. World of Trading am 15. und 16. November 2019 in Frankfurt am Main präsentierte sich der internationale Forex- und CFD-Broker Admiral Markets als Silber-Sponsor von Deutschlands großer Trading-Messe mit zahlreichen Vorträgen auf der Hauptbühne und am Stand, so Admiral Markets in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im direkten Kontakt mit den Tradern bewies der Finanzdienstleister erneut seine hohe Kundenorientierung und konnte die Qualität seines Angebots direkt live vor Ort demonstrieren.Bereits seit 15 Jahren lockt die World of Trading Börseninteressierte aus ganz Deutschland in die Finanzhauptstadt Frankfurt. In diesem Jahr war es am 15. und 16. November 2019 soweit. Selbstverständlich mit einem Stand vor Ort war auch der internationale Forex- und CFD-Broker Admiral Markets, der in diesem Jahr auch als Silber-Sponsor der Messe auftrat. Neben dem für Admiral Markets typischen kundenorientierten Beratungsangebot zu den Leistungen und Trading-Möglichkeiten des Brokers, fanden zusätzlich spannende und informative Vorträge am Messestand direkt im Herzen der Messe statt. Auch auf der Hauptbühne war Admiral Markets mit seinen Experten vertreten und führte in die Geheimnisse des Tradings ein.