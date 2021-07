Für Norbert Frey habe sich das gleiche Muster auch beim Ausbruch der Corona-Pandemie gezeigt. Mehr als ein Jahr nach den starken Einbrüchen würden viele Indices neue Allzeit-Hochs verzeichnen. Besonders eklatant stelle sich für Frey das Bild an den Aktien- und Anleihenmärkten in den USA dar: "Die gängigen Aktienindices in den USA steigen von einem Rekord zum nächsten, obwohl es sichtbare und durchaus ernstzunehmende Signale für eine spürbare Wachstumsschwäche der US-Wirtschaft gibt", meine er. Diese Wachstumsschwäche habe sich zuletzt etwa in einer deutlich flacher werdenden Renditekurve ausmachen lassen.



Bleibe die Frage nach den Gründen: Norbert Frey sehe hier im Prinzip zwei Erklärungen: "Ein Grund kann sein, dass die Rallye bei den Anleihen auf markttechnischen Faktoren beruht und damit zu viel Konjunkturpessimismus einpreist." Für wahrscheinlicher halte Frey jedoch angesichts der zuletzt berichteten Gewinne von der Unternehmensseite etwas anderes: "Die Investoren sehen in der Kombination aus niedrigen Zinsen und starken Unternehmensgewinnen ein Zeichen für eine alternativlose Aktienanlage - und das könnte sich als Trugschluss erweisen." Diese Annahme beruhe für ihn auf dem Handeln, das von den Zentralbanken zu erwarten sei, in diesem Falle von der FED.



"Die aktuell veröffentlichte Inflationsrate für den Monat Juni ist mit 5,4% so hoch, dass stark davon auszugehen ist, dass die FED ihre zuletzt sehr entspannte Haltung zu Inflation noch einmal überprüft." Sollte sich der Anstieg der Inflationsraten als nur vorübergehend erweisen, gehe Norbert Frey davon aus, dass die Aktienmärkte weiter laufen würden. Er habe aber auch gesagt: "Wenn die Inflation nicht wieder von allein zurückgeht, muss die FED handeln. Dann könnte es an den Märkten unruhig werden mit mehr Volatilität in den kommenden Monaten." (15.07.2021/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Nach dem Platzen der dot.com-Blase zu Beginn des Jahrtausends hatten sich die Aktienmärkte bis zu ihrem nächsten massiven Einbruch erholt, der Finanzkrise 2008, so Norbert Frey, Leiter Fondsmanagement der Fürst Fugger Privatbank.Dank massiver Unterstützung durch die Notenbanken hätten die Aktienkurse danach nur noch eine Richtung gekannt: aufwärts. Zwischenzeitliche Einbrüche an den Börsen seien aufgrund fehlender Alternativen genutzt worden, um nachzukaufen, was die Kurse weiter nach oben getrieben habe.