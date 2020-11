Bonn (www.aktiencheck.de) - Nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern der Eurozone sind die Wohnimmobilienpreise trotz Wirtschaftskrise in diesem Jahr weiter gestiegen, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



In Irland, Frankreich, Portugal und den Niederlanden hätten sich Häuser und Wohnungen im bisherigen Jahresverlauf um 0,5 bis 6,6 Prozent verteuert. Damit liege das Preisniveau im Verhältnis zum Einkommen teilweise deutlich über dem langfristigen Durchschnitt. Die Märkte könnten daher unter Druck geraten, wenn die Arbeitslosigkeit hoch bleibe und staatliche Einkommenshilfen im kommenden Jahr auslaufen würden. Selbst bei relativ teuren Wohnimmobilien wie in den Niederlanden und in Irland rechne Ulrich Stephan von Postbank Research 2021 aber nur mit einer moderaten Preiskorrektur in der Größenordnung von 1,0 bis 1,5 Prozent. Denn wegen historisch günstiger Finanzierungskonditionen würden Immobilien trotz höherer Preise noch finanzierbar bleiben. Zudem hätten viele Haushalte in der Krise deutlich mehr gespart und würden über ein finanzielles Polster verfügen. (11.11.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.