Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mittwoch: Die Inflation ist zumindest in den USA auf dem Vormarsch, so die Analysten der DekaBank.Donnerstag: Auf der Pressekonferenz zur EZB-Ratssitzung dürfte Präsident Draghi ein freundlicheres Bild von der wirtschaftlichen Entwicklung im Euroraum zeichnen. Er werde aber auch hervorheben, dass der starke Anstieg der Inflation im Dezember die EZB nicht überrascht und zudem in erster Linie auf dem wieder höheren Ölpreis beruht habe. Daher dürfte Draghi den zugrunde liegenden Preisauftrieb weiterhin als gedämpft bezeichnen und damit die angekündigte Fortsetzung der Wertpapierkäufe bis Ende 2017 rechtfertigen. Darüber hinaus dürfte auf der Pressekonferenz noch einmal die Lockerung der Regeln des Ankaufprogramms thematisiert werden. Eine zentrale Frage sei dabei, in welchem Ausmaß Käufe bei Renditen unterhalb des Einlagensatzes getätigt werden sollten.Freitag: Die bislang veröffentlichten Konjunkturdaten würden auf eine stabile Entwicklung des chinesischen Bruttoinlandsprodukts im vierten Quartal hindeuten. Die Analysten der DekaBank würden erwarten, dass die Zuwachsrate wie schon in den drei Vorquartalen bei 6,7% im Vergleich zum Vorjahresquartal gelegen habe. Die Einkaufsmanagerindices würden anzeigen, dass die Dynamik auch im Dezember nicht nachgelassen habe, sodass die Wirtschaft mit Schwung ins neue Jahr starten dürfte. Das kräftige Kreditwachstum im Dezember spreche für eine anhaltend hohe Investitionstätigkeit, wodurch der Ausblick einer stabilen Konjunkturentwicklung gestützt werde. Für 2017 würden die Analysten der DekaBank ein fast unverändert starkes Wirtschaftswachstum von 6,6% erwarten. (13.01.2017/ac/a/m)