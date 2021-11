In den USA komme am Mittwoch die zweite Schätzung des Bruttoinlandsproduktes im 3. Quartal zusammen mit Oktoberzahlen zu den Haushaltseinkommen und -ausgaben, Kerninflationsdaten sowie das Protokoll zur jüngsten FED-Sitzung, bevor Amerika ins Thanksgiving-Wochenende gehe. Und in Asien stünden morgen in einer Woche Chinas Industriegewinne im Oktober auf der Agenda.



München (www.aktiencheck.de) - Die vierte Corona-Welle sorgt für weitere Restriktionen, so Robert Greil, Chefstratege der Merck Finck A Quintet Private Bank."Die neuen Covid-Maßnahmen werden die Stimmung der Verbraucher mehr als die der Unternehmen belasten", sei sich Robert Greil sicher. Der Chefstratege von Merck Finck rechne daher auch "bei den am Dienstag anstehenden Einkaufsmanagerindices - wie auch tags darauf beim ifo-Geschäftsklima - nur mit leichten Rückgängen, während gerade das GfK-Konsumklima stärker nachlassen dürfte." Dennoch erwarte er kein schlechtes Weihnachtsgeschäft: "Selbst wenn die Konsumenten etwas vorsichtiger nach vorne schauen, dürfte das Weihnachtsgeschäft auf Basis der pandemiebedingten zusätzlichen Ersparnisse - gerade für Online-Händler - gut werden." Greil weiter: "Das gilt am meisten für die USA, wo in der bevorstehenden Black Friday- bzw. Thanksgiving-Woche einmal mehr Rekordumsätze winken."Neben dem GfK-Konsumklima am Donnerstag werde kommende Woche am Montag auch das Verbrauchervertrauen für die Eurozone publiziert.