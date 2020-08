ZITATE:



München (www.aktiencheck.de) - Hellt sich die Stimmung bei den Verbrauchern weiter auf ? - In der kommenden Woche werden zwei Veröffentlichungen darüber Aufschluss geben, so die Merck Finck Privatbankiers in ihrem aktuellen "Wochenausblick"."Eine nachhaltige Konjunkturerholung ist ohne zunehmendem privaten Konsum unmöglich", gebe Robert Greil zu bedenken. Der Chefstratege von Merck Finck verweise auf die Bedeutung des am Dienstag anstehenden US-Verbrauchervertrauens für August sowie das für Freitag terminierte GfK-Konsumklima für Deutschland: "Bisher war der Verbraucheroptimismus hierzulande ausgeprägter als in den stärker virusgeplagten USA - vorerst dürfte das so bleiben." Unter dem Strich rechne Greil "mit einer Fortsetzung der Erholung des globalen Nachfragetrends - gerade aufseiten des privaten Konsums, wenn auch nicht linear".