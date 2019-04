In den USA würden auf die Industrieproduktion im März am Dienstag am Donnerstag die entsprechenden Einzelhandelsumsätze folgen, bevor am Freitag eine Reihe von Immobilienmarktdaten die Woche abschließen würden. Und in Asien würden sich am Mittwochmorgen alle Blicke auf das Wirtschaftswachstum im Startquartal 2019 sowie die Monatszahlen aus Industrie und Einzelhandel für März richten.



München (www.aktiencheck.de) - In diesen Tagen läuft zunächst in den USA und dann in Europa die Zahlensaison für das erste Quartal 2019 an, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Mit ihr stehe den Märkten eine wichtige Nagelprobe bevor. "Zum ersten Mal seit vier Jahren rechnen Analysten weltweit im Durchschnitt wieder mit einem leichten Rückgang der Gewinne je Aktie im Vergleich zum Vorjahr", sage Robert Greil. Für den Chefstrategen von Merck Finck Privatbankiers seien "die Quartalszahlen und noch mehr die Ausblicke der Unternehmen eine wichtige Nagelprobe für die Börsen - gerade angesichts der starken Aktienmärkte". Greil weiter: "Die deutlich gesunkenen Markterwartungen sollten zumindest etwas übertroffen werden. Das würde helfen, die jüngste Aktienrallye zu untermauern. Die Unternehmen werden aber wohl noch vorsichtiger in die Zukunft blicken."Bei den Konjunkturdaten würden am kommenden Freitag vor allem die vorläufigen Einkaufsmanagerindices für April zeigen, ob die zunehmenden Hoffnungen auf einen Handelsdeal zwischen den USA und China bei den Industriemanagern schon für bessere Stimmung gesorgt hätten. In Deutschland würden am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen veröffentlicht und am Donnerstag die Produzentenpreise im März. Dazwischen stünden am Mittwoch noch die finalen Inflationszahlen für den März auf der Agenda.