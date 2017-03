Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers:



"Der positive Konjunkturdatentrend überlagert die politischen Unsicherheiten weiterhin."



"Bei allen Zweifeln am Markt: Wir sehen den globalen Inflationstrend nach wie vor aufwärts gerichtet."



"Angesichts der Datenlage wäre es aus unserer Sicht an der Zeit, dass die EZB ihr Wording zu Eurolands Konjunkturrisiken etwas weniger vorsichtig formuliert." (03.03.2017/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Nächste Woche läutet die EZB am Donnerstag die Runde der Zentralbankratssitzungen der vier wichtigsten Notenbanken ein; die FED, die Bank of England und die Bank of Japan folgen in der Woche darauf, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Ansonsten stünden in Deutschland am Dienstag Industrieaufträge und am Mittwoch die Produktionsdaten für Januar auf der Agenda. In Euroland sei das finale Wirtschaftswachstum im Schlussquartal 2016 am Dienstag voraussichtlich der wichtigste Konjunkturdatentermin.