In Amerika würden die Produzentenpreise am Mittwoch sowie die Inflationszahlen am Donnerstag Aufschluss über die jüngsten Preistrends geben. Am Freitag komme schließlich das Michigan-Verbrauchervertrauen für September. Und in Japan und China stünden in der ersten Wochenhälfte Stimmungsberichte auf Unternehmensseite an.



(05.10.2018/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die Welt wird nicht einfacher - aus dem nordamerikanischen Handelsabkommen "Nafta" wird "USMCA", und ob nach dem EU-japanischen "Jefta" vor den US-Zwischenwahlen auch ein neues Abkommen der EU mit den USA zustande kommt, bleibt fraglich, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Neben diesem Thema und der laufenden Brexit-Rangelei bleibe Italiens Haushaltsplanung auf der politischen Agenda der Märkte: Ab Mitte nächster Woche werde das Parlament in Rom den Entwurf der Populisten-Regierung diskutieren und entscheiden, welcher Plan bis Montag (15. Oktober) Brüssel zur Prüfung übergeben werde."Neben dem politischen Dreierblock Handelskonflikte-Brexit-Italien rückt ab Ende der Woche die US-Quartalszahlensaison in den Fokus der Märkte", sage Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Schließlich komme am Freitag mit den Großbanken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo die Wall Street-Zahlenflut so richtig ins Rollen.