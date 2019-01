Am Dienstag und Mittwoch würden in Deutschland die Industrieproduktion und die Handelsbilanz im November in den Fokus rücken, während für die Eurozone das Wirtschaftsvertrauen im Dezember sowie in den USA die Handelsbilanz anstehe. Am Mittwoch folge Eurolands Arbeitsmarktbericht für November, am Donnerstag Chinas Inflationsdaten und am Freitag runde der US-Inflationsbericht für Dezember die Woche ab.



ZITATE:



"Die anhaltend schwächeren Daten schüren die Konjunktursorgen immer mehr."



"Auf Basis der spürbar schwächeren US-Indikatoren werden die Konsenserwartungen hinsichtlich des Wirtschaftswachstums weiter sinken - und damit auch die Gewinnerwartungen der Unternehmen. Während der Konsens für 2019 sowohl in Europa als auch in den USA immer noch mit 8 Prozent Gewinnplus rechnet, halten wir eher 5 bis 6 Prozent für realistisch."



"Der Druck auf die Aktienmärkte dürfte vorerst anhalten." (04.01.2019/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Nach wie vor enttäuschen die meisten Konjunkturdaten die Markterwartungen - wie gestern der Absturz der Stimmung der US-Einkaufsmanager, so die Merck Finck Privatbankiers in ihrem aktuellen "Wochenausblick"."Die anhaltend schwächeren Daten schüren die Konjunktursorgen immer mehr", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers weiter: "Auf Basis der jetzt auch spürbar schwächeren US-Indikatoren werden die Konsenserwartungen hinsichtlich des Wirtschaftswachstums weiter sinken - und damit auch die Gewinnerwartungen der Unternehmen". Greil: "Während der Konsens für 2019 sowohl in Europa als auch in den USA immer noch mit 8 Prozent Gewinnplus rechnet, halten wir eher 5 bis 6 Prozent für realistisch." Zudem lasse die politische Unsicherheit zwischen Handelskonflikten, partiellem US-Government Shutdown und dem bevorstehenden Brexit-Showdown nicht nach. "Damit dürfte der Druck auf die Aktienmärkte vorerst anhalten", prognostiziere Greil.Kommende Woche stünden erstmals in diesem Jahr wieder zahlreiche Konjunkturdaten auf der Agenda: Am Montag starte die Woche mit Auftragseingangszahlen aus Deutschland und den USA. In Amerika werde zudem der "ISM"-Bericht für den Dienstleistungssektor zeigen, ob hier die Stimmung genauso stark nachgelassen habe wie in der Industrie. In Deutschland stünden zudem die Einzelhandelsumsätze im November an.