Nachdem der ZEW-Index zu Wochenbeginn enttäuscht habe und dramatisch von 26,7 auf 8,7 Punkte zurückgegangen sei, habe das GfK-Konsumentenvertrauen für Deutschland im März gestern für Erleichterung sorgen können. Zwar habe auch der GfK-Index leicht nachgegeben, mit -0,1 auf 9,8 Punkte habe der Rückgang aber den Erwartungen entsprochen. Trotz des überraschend starken Anstiegs des Philadelphia-FED-Aktivitätsindex in den USA von 17 auf 36,7 Punkte habe der Euro daher gegenüber dem US-Dollar gestern an Boden gewinnen können. Doch ausschlaggebender für die zukünftige Entwicklung des Euros als die Einschätzung der Investoren, die sich im ZEW-Index widerspiegele, oder die Stimmung der Konsumenten dürfte das Klima in der europäischen Industrie sein. Heute erwarte uns dann auch das jüngste PMI-Gericht. Da nun auch die Auswirkungen des Coronavirus in den Einkaufsmanagerindices berücksichtigt würden, könnte uns eine unangenehme Überraschung bevorstehen. (21.02.2020/ac/a/m)



