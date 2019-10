Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit der Rückkehr der Parlamentarier ins britische Unterhaus startet heute der Endspurt bei den EU-Austrittsverhandlungen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei würde Nordirland zwar im Zollverbund mit dem Vereinigten Königreich bleiben, jedoch gleichzeitig sämtliche EU-Standards akzeptieren und so Zollkontrollen auf die irische See verlagert werden, was Grenzkontrollen innerhalb der irischen Insel verhindern würde. Es erscheine jedoch fraglich ob die nordirische DUP sowie die Hardliner der Konservativen Partei einer solchen Regelung im Parlament zustimmen würden. Komme es hier erneut zu einer Ablehnung, müsse am 19. Oktober über einen ungeregelten Austritt im Parlament abgestimmt werden. Im Falle einer wahrscheinlichen Ablehnung eines "No-Deals" sei die britische Regierung gesetzlich verpflichtet, bei der EU um eine Verlängerung des Austrittsdatums zu ersuchen.Die Aussicht auf einen geregelten EU-Austritt habe dem Britischen Pfund am Freitag einen gewaltigen Schub gegeben. Der Euro sei zum Sterling auf rund 0,875 GBP abgesackt und habe damit so niedrig wie seit vier Monaten nicht mehr notiert. (14.10.2019/ac/a/m)