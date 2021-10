"Nachdem es lange darum ging, absolute Armut zu eliminieren, verlagert Chinas Wachstumsmodell die Prioritäten auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wachstum und Nachhaltigkeit sowie auf soziale Gleichheit und Sicherheit. Dies wird durch die in den letzten neun Monaten erlassenen neuen Vorschriften für Fintech, Big Tech, Nachhilfeunterricht, Kryptowährungen und Kohlenstoffemissionen unterstrichen", erkläre Song weiter.



Mittelfristig würden in China bei der Suche nach den Börsengewinnern insbesondere zwei Themen eine wichtige Rolle spielen: der Übergang zu einem stärker dienstleistungsorientierten Wachstum und die steigende Nachfrage von höherwertigen Produkten (Premiumisierung). "Entscheidend ist es, Unternehmen zu finden, die sich einen Wettbewerbsvorteil verschafft haben und diesen verteidigen können", sage Jie Song. Obwohl die Bewertungen auf ein überzeugendes Niveau gefallen sind, denken die Experten von UBS Asset Management, dass das regulatorische Risiko zumindest kurzfristig ein Überhang und ein Treiber der Volatilität an den Märkten bleiben wird.



"Es gibt viele qualitativ hochwertige Unternehmen mit einem starken Management, die ein nachhaltiges Wachstum erzielen können, auch wenn einige von ihnen kurzfristig durch das regulatorische Umfeld oder den verschärften Wettbewerb unter Druck geraten. Daher sind wir trotz der Bedenken weiterhin optimistisch, langfristig aktiv in den chinesischen Aktienmarkt zu investieren", erkläre Jie Song.



Dank der hohen Performance-Unterschiede der einzelnen chinesischen Aktien in den vergangenen Monaten hätten Long-Short-Aktien-Hedgefonds-Strategien gut abgeschnitten. Durch regulatorische Reformen und eine hohe Beteiligung von Privatanlegern an den Aktienmärkten würden sich viele Anlagemöglichkeiten sowie vor allem ein besserer Zugang zu Short-Positionen ergeben. (18.10.2021/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die kürzlich in die Notlage geratenen, verschuldeten Immobilienunternehmen Evergrande und Fantasia Holdings machen es deutlich: Die Sichtweise der chinesischen Politiker auf Verschuldung hat sich geändert, so die Experten von UBS Asset Management.Potenzielle wirtschaftliche Belastungen durch Schuldenabbau würden stärker toleriert. Allerdings sei der Anteil des Immobilienmarkts an der Wirtschaftsleistung zu hoch, um ganz wegzuschauen und dadurch einen ernsthaften Abschwung zu riskieren. Doch bislang sei es China ganz gut gelungen, Unternehmensprobleme intern zu lösen und systemische Risiken zu vermeiden.