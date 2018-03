Ein anderer Aspekt der aktuellen US-Politik bestehe darin, dass man das Wachstum dort mit einer sehr aggressiven Haushaltspolitik befeuere, obwohl in den USA bereits Vollbeschäftigung herrsche. Ganz grundsätzlich gelte: Wenn die Arbeitslosigkeit sehr niedrig sei, sinke das US-Haushaltsdefizit. Das sei nur logisch, denn in diesen beiden Indikatoren - also in den Zahlen zur Arbeitslosigkeit und zum Staatshaushalt - spiegele sich ja die aktuelle konjunkturelle Lage wider. Der gewohnte Parallell werde durch die Entscheidungen des Weißen Hauses und des Kongresses im Jahr 2018 also offensichtlich unterbrochen. So werde die Arbeitslosigkeit zwar wahrscheinlich niedrig bleiben, das Haushaltsdefizit dürfte jedoch trotzdem ansteigen - zunächst auf über 5% und möglicherweise auch auf 5,5% oder sogar auf mehr als 6%.



Paris (www.aktiencheck.de) - Das Wirtschaftswachstum hat gerade erst ein Comeback erlebt und schon möchte jedes Land sein eigenes Ding machen, so Philippe Waechter, Chief Economist, Ostrum Asset Management.Von Einigkeit sei inzwischen keine Rede mehr, sodass die Weltwirtschaft mittlerweile einen ganz anderen Weg - und zwar den nach unten - eingeschlagen habe. Während der Erholungstendenz der Jahre 2016 und 2017 sei die Lage weltweit vergleichsweise stabil gewesen. Es habe keine gravierenden Ungleichgewichte gegeben, und wenn es besonders schwierige Zeiten durchzustehen gegolten habe, dann hätten die Notenbanken etwas nachgeholfen. Dieser Ansatz habe auch recht gut funktioniert, weil sich die unterschiedlichen Regionen weltweit in ähnlichem Tempo entwickelt hätten. Dadurch aber seien das Wachstum sowie der Handel belebt worden, und die Volkswirte seien gezwungen gewesen, ihre Prognosen regelmäßig nach oben zu korrigieren. Mittlerweile seien diese Zeiten der Kooperation und Koordination allerdings vorbei.In Europa scheine Emmanuel Macron inzwischen der Einzige zu sein, der sich für eine Reformierung der europäischen Institutionen stark mache, um so deren Überleben zu sichern. Die deutsche Bundeskanzlerin habe zunächst das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen mit der SPD abwarten und sehen müssen, ob sie überhaupt in der Lage sein würde, eine neue Regierung zu bilden. Damit habe die deutsche Regierung das Ruder also nicht mehr wirklich in der Hand. Gleichzeitig hätten sich die Sorgen um den Aufwind der AfD in den Meinungsumfragen als absolut gerechtfertigt erwiesen, denn diese Partei sei nun Oppositionsführerin.Parallel dazu hätten die populistischen Parteien bei der Wahl in Italien am 4. März über 50% der Wählerstimmen erhalten. Vor diesem Hintergrund würden sich die Zweifel mehren, ob dort überhaupt noch eine eindeutig pro-europäische Regierung gebildet werden könne. Geschwächt würden die europäischen Institutionen außerdem durch die Debatte, ob Polen und Ungarn vollwertige Mitglieder der EU bleiben sollten. Das Wachstum sei also nach Europa zurückgekehrt, aber die politischen Grundfesten der Region seien wackelig. Deshalb bestehe durchaus Anlass zur Sorge, was wohl passieren werde, falls das Wachstum wieder nachlassen und zukünftig weniger Arbeitsplätze geschaffen werden sollten. Dann könnte das politische Gleichgewicht nämlich durchaus erschüttert werden.In China diene das Projekt "Neue Seidenstraße" als Blaupause für den Handel mit Drittländern und spiegele den Wunsch der Chinesen wider, ihr Handelsumfeld aktiv zu gestalten, um so die Risiken für ihre eigene Situation zu begrenzen. Die Logik, die diesem Programm zugrunde liege, stehe jedoch nicht zu 100% im Einklang mit dem Ansatz der WTO. Besonders bedeutsam sei das ganze Thema mit Blick auf die jüngste Entscheidung der USA, Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium zu erheben. Diese Maßnahme berge nämlich die Gefahr eines weltweiten Dominoeffekts sowie neuer globaler Ungleichgewichte - und zwar insbesondere in Europa, dem größten Stahllieferanten der USA. Neu hinzu komme in der aktuellen Situation der Umstand, dass sich die USA damit nun auch gegen Staaten wenden würden, die sie traditionell eigentlich als ihre Partner betrachtet hätten. Aus diesem Grund sei die Geisteshaltung, die hinter diesen Entscheidungen stehe auch so problematisch. Möglicherweise würden diese Maßnahmen ja wirklich dazu führen, dass in den USA mehr Stahl und Aluminium hergestellt würden, weil die entsprechenden Produktionsanlagen dort nicht vollständig ausgelastet seien.Diese Maßnahmen der USA seien auch deshalb so besorgniserregend, weil es sich dabei offenbar lediglich um einen Teil des Puzzles handle und das Ende der Fahnenstange damit noch lange nicht erreicht sei. So scheine das Weiße Haus seine Strategie sogar noch ausweiten zu wollen - eine Ausnahme sollten lediglich jene Länder bilden, die um Sonderkonditionen bitten würden und bereit seien, sich an die von Washington vorgegebenen Spielregeln zu halten. Mit dieser Vorgehensweise würden die USA zugunsten lokaler Geschäftsinteressen mit den Grundprinzipien der WTO brechen. Letztendlich werde diese Politik aber lediglich den chinesischen Handelsprogrammen Vorschub leisten.