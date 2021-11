Zudem würden zwei der derzeit drei größten Risiken für globale Aktien - höhere reale Zinsen sowie Steuererhöhungen in den USA - insbesondere bei US-Aktien für Gegenwind sorgen. Für das dritte große Risiko - die Stagflationsgefahr - halte Brown Long-Investitionen in US-Dollar, insbesondere gegen zyklische asiatische Währungen, als gute Absicherung an.



Das Risiko, dass sich nichts ändere



"Auch wenn wir von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung überzeugt sind, lassen sich zunehmende Risiken nicht leugnen", sage Brown. Als größte Gefahr für die eigene Positionierung sehe Brown, dass der jetzige Zustand entgegen seinen Erwartungen weiter anhalte. Eine Kombination aus steigender Inflation, enttäuschendem Wachstum und gestörten Lieferketten, die den Konsum belasten würden, wäre negativ für Finanzwerte, sowohl für Aktien als auch für Anleihen. Darüber hinaus würden neben einem schrittweisen Rückzug der Notenbanken aus der ultralockeren Geldpolitik auch die Entwicklungen in China ein Risiko für die Kapitalmärkte darstellen.



Fazit aus makroökonomischer Sicht



Evan Brown: "Die Risiken steigen, aber die positive Entwicklung im Kampf gegen die Pandemie ist ein starker Treiber für die aufkeimende wirtschaftliche Expansion. Der Übergang von einem Umfeld mit hoher Inflation und wirtschaftlicher Abkühlung in ein Umfeld mit abflauender Inflation und robustem Wachstum sollte die Outperformance prozyklischer Positionen stützen."



Fazit aus Investorensicht für den deutschsprachigen Raum Beate Meyer, Head of Wholesale Central Europe bei UBS-AM: "UBS-AM bietet unter anderem Investoren im deutschsprachigen Raum verschiedene aktiv gemanagte Aktienstrategien in Europa an. Je nach Risikobereitschaft können Anleger zwischen long-only- und long-short-Strategien wählen. Mit dem UBS European Sustainable Fonds steht den Investoren ein Fonds zur Verfügung, der die Kriterien SFDR Art. 8 erfüllt. Aber auch der japanische Aktienmarkt ist eine interessante taktische Beimischung in jedem Portfolio. Mit der Investmentstrategie des UBS Equity Fund Japan setzt unser erfahrenes Team auf langfristige Investmentideen." (02.11.2021/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Störungen in den Lieferketten und Materialknappheit verlangsamen den Wirtschaftsaufschwung, erhöhte Inflationszahlen sorgen für Verunsicherung, so die Experten von UBS Asset Management.Diese Lage werde sich jedoch nicht weiter verschlechtern, sondern verbessern, sei Evan Brown, Head of Multi Asset Strategy bei UBS Asset Management, überzeugt: "Unserer Ansicht nach dürfte sich die globale Wirtschaftsaktivität im vierten Quartal gegenüber dem dritten wieder beschleunigen und 2022 deutlich über dem Trend liegen."Dank des zunehmenden Impffortschritts weltweit nähere sich die Wirtschaft der Normalität. Die Produktion sollte anziehen, das Arbeitskraftangebot wachsen, und der Konsum könne sich wieder weg von Gütern hin zu Dienstleistungen verlagern. All dies werde eine Verschlechterung der Angebotslage verhindern.Der positive wirtschaftliche Ausblick lasse prozyklische Anlagen besonders attraktiv erscheinen. Auf Sektorenebene seien das beispielsweise Finanz- und Energiewerte, regional die Aktienmärkte in Europa und Japan. 2Die Gewinnrevisionen fallen in Europa und Japan insgesamt stärker aus als in den USA. Die relativen Bewertungen sind ebenfalls ziemlich überzeugend", begründe Brown.