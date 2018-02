Linz (www.aktiencheck.de) - Das Bruttoinlandsprodukt im Vereinigten Königreich ist im vierten Quartal 2017 um 1,4% gegenüber dem Vorjahr gewachsen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Damit liege das Wirtschaftswachstum leicht unter den Erwartungen und deutlich unter dem Durchschnitt der EU. Mitverantwortlich für die schlechteste Wirtschaftsentwicklung seit fünf Jahren sei die Entscheidung der Briten zum Austritt aus der EU. Diese habe zu einer markanten Abwertung des Pfunds geführt. Eine schwache Währung wirke sich normalerweise durch höhere Nettoexporte positiv auf das BIP aus. In Großbritannien hätten jedoch nach der GBP-Abwertung gestiegene Importpreise zu Kaufkraftverlusten geführt, wodurch der private Konsum leide, der im Vereinigten Königreich überdurchschnittliche 2/3 der Gesamtausgaben ausmache. Unser mittelfristiger Ausblick bezüglich der britischen Wirtschaft und Währung bleibt negativ, so die Oberbank. (23.02.2018/ac/a/m)





