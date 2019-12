13:00 Uhr: Tschechien - Zinsentscheid: Allgemein werde keine Änderung des Zinsniveaus erwartet. Der zweiwöchige Reposatz sollte bei 2% bleiben.



14:30 Uhr: Kanada - Verbraucherpreisindex (November): Die marktbasierten Erwartungen würden darauf hindeuten, dass die Zinsen in Kanada in den nächsten zwölf Monaten nicht geändert würden, während im Falle der Fed noch etwas Spielraum für Zinssenkungen bestehen könnte. Ein stärkeres Preiswachstum könnte daher den CAD stützen. Die Gesamtinflation werde auf 2,2% im Jahresvergleich prognostiziert, während bei der Kerninflation keine Änderung erwartet werde.



16:30 Uhr: USA - DoE-Bericht zu Rohöllagerbeständen: Die Ölhändler seien gestern überrascht worden, nachdem der API-Bericht einen beachtlichen Anstieg der US-Rohöllagerbestände aufgezeigt habe. Dies hebe die Messlatte vor den heutigen offiziellen Zahlen der Regierung. Bloomberg gehe von einem Rückgang von 2,1 Millionen Barrel aus, während die Benzinbestände voraussichtlich um 2 Millionen Barrel zurückgehen würden.



22:45 Uhr: Neuseeland - BIP-Daten (Q3) und Außenhandelsdaten (November): Die NZD-Händler würden sich heute Abend auf zwei wichtige Berichte konzentrieren. Das BIP-Wachstum dürfte sich von 2,1% auf 2,3% im Jahresvergleich beschleunigen, während das Handelsbilanzdefizit geringer ausfallen sollte.



HEUTIGE ZENTRALBANKREDEN:



- 09:30 Uhr: EZB-Chefin Lagarde

- 11:15 Uhr: Brainard von der FED

- 12:15 Uhr: Cœuré von der FED

- 18:40 Uhr: Evans von der FED







10:00 Uhr: Deutschland - ifo-Geschäftsklimaindex (Dezember): Zusammen mit den EMIs werde dieser Indikator aufmerksam verfolgt, da er die Richtung für die deutsche Wirtschaft vorgeben könne. Während der EMI für das Verarbeitende Gewerbe aus Deutschland in diesem Monat zurückgegangen sei, deute der Konsens bei den heutigen ifo-Daten auf einen leichten Anstieg von 95 auf 95,5 Punkte hin.10:00 Uhr: Polen - Arbeitsmarktdaten (November): Der polnische Arbeitsmarkt habe sich in den letzten Jahren gut entwickelt, was zu einer Einkommenssteigerung und damit zu einer Unterstützung des Konsums und der Ersparnisse geführt habe. Aufgrund des negativen Kalendereffekts (zwei Arbeitstage weniger als im Vorjahr), sei eine Überraschung für November dennoch nicht auszuschließen. Die Löhne sollten um 5,9% im Jahresvergleich gestiegen sein, während ein Beschäftigungswachstum von 2,5% im Jahresvergleich prognostiziert werde.11:00 Uhr: Eurozone - Verbraucherpreisindex (endgültige Daten für November): Bei der Gesamtinflation werde ein Wert von 1% und bei der Kerninflation ein Wert von 1,3% prognostiziert (jeweils im Jahresvergleich).