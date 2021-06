Die für Mittwoch angesetzte FOMC-Sitzung sei das Schlüsselereignis der Woche. Abgesehen davon seien das Treffen zwischen den Präsidenten der USA und Russlands und die Gespräche zum iranischen Öl nennenswerte Ereignisse in dieser Woche.



11:00 Uhr: Eurozone - Industrieproduktion für April. Erwartung: 0,3%/ Vorwert: 0,1% (im Monatsvergleich)



14:30 Uhr: Kanada - Industrieumsätze für April. Erwartung: -1,1%/ Vorwert: +3,5% (im Monatsvergleich)



Reden von Zentralbankern:



- 15:00 Uhr: BoE-Gouverneur Bailey

- 15:00 Uhr: Schnabel von der EZB (14.06.2021/ac/a/m)





Nach der Lage an den Futures-Märkten würden die europäischen Indices den heutigen Handel voraussichtlich leicht über den Schlusskursen vom Freitag eröffnen. Die Kryptowährungen würden sich stabilisieren, nachdem sie im Laufe der Woche große Gewinne hätten verbuchen können (Elon Musk habe angedeutet, dass Tesla möglicherweise wieder Krypto-Zahlungen akzeptieren werde). Die Spannen am FX-Markt seien eng.Der heutige Wirtschaftskalender sei fast leer. Die Daten zur europäischen Industrieproduktion und die kanadischen Verkaufszahlen des Verarbeitenden Gewerbes würden heute veröffentlicht, aber diese Berichte hätten selten einen Einfluss auf die Märkte. Anleger würden um 15:00 Uhr den Gouverneur der Bank of England, Bailey, zu hören bekommen.