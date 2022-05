Wirtschaftskalender:



09:55 Uhr: Deutschland - Veränderung der Arbeitslosenzahlen (Erwartung: -15.000/ Vorwert: -19.000)

10:30 Uhr: UK - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für April (Erwartung: 55,3/ Vorwert: 55,3)

11:00 Uhr: Eurozone - EPI für März im Jahresvergleich (Erwartung: 36,3%/ Vorwert: 31,4%)



16:00 Uhr: USA - Fabrikaufträge für März im Monatsvergleich (Erwartung: 1,1%/ Vorwert: -0,5%)

16:00 Uhr: USA - JOLTS offene Stellen für März (Erwartung: 11 Mio./ Vorwert: 11,26 Mio.)

22:30 Uhr: USA - Wöchentliche API-Ölbestandsänderung (Erwartung: +4,78 Mio. Barrel)



Berichtskalender:



- Pfizer (ISIN: US7170811035/ WKN 852009) - vor Markteröffnung

- AMD (ISIN US0079031078/ WKN 863186) - nach Börsenschluss

- S&P Global (ISIN US78409V1044/ WKN A2AHZ7) - vor Markteröffnung

- Airbnb (ISIN US0090661010/ WKN A2QG35) - nach Börsenschluss

- Starbucks (ISIN US8552441094/ WKN 884437) - nach Börsenschluss (03.05.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der US-Dollar behalte seine Stärke bei. Selbst der Australische Dollar, der durch eine unerwartet starke Zinserhöhung unterstützt worden sei, könne mit der Stärke des US-Dollars nicht mithalten. Das Währungspaar EUR/USD bewege sich um die 1,05, während der USD/JPY über 130 bleibe. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liege in Erwartung der US-Zinsentscheidung am Mittwoch wieder über 3%.Interessanterweise gebe es Spekulationen, dass die FED trotz ihres aggressiven Kurses die Inflation nicht mehr so stark bekämpfen werde wie unter Paul Volcker, was Hoffnung auf eine Erholung an der Wall Street mache. Die Berichtssaison an der Wall Street hinterlasse jedoch ein eher düsteres Bild.