14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Erwartung: 3,000 Mio./ Vorwert: 3,839 Mio.



Asiatische Sitzung



01:30 Uhr: Japan - Ausgaben der privaten Haushalte für März. Erwartung: -6,5% im Jahresvergleich



Heutige Zentralbankreden:



- 09:00 Uhr: De Guindos von der EZB

- 14:30 Uhr: Bostic von der FED

- 16:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 17:30 Uhr: Floden von der Riksbank

- 18:00 Uhr: Kashkari von der FED

- 22:00 Uhr: Harker von der FED



Wichtige US-Quartalsberichte:



- Bristol-Myers Squibb (ISIN US1101221083/ WKN 850501) - vor US-Eröffnung

- Raytheon Technologies (ISIN US75513E1010/ WKN A2PZ0R) - vor US-Eröffnung

- Booking Holdings (ISIN US09857L1089/ WKN A2JEXP) - nach Börsenschluss

- Monster Beverage (ISIN US61174X1090/ WKN A14U5Z) - nach Börsenschluss (07.05.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Anleger seien am Donnerstag vorsichtig, da die europäischen und US-amerikanischen Futures gegenüber den gestrigen Schlusskursen flach gehandelt würden. Die Bank of England habe bereits den Zinsentscheid bekannt gegeben, während die Norges Bank dies um 10:00 Uhr tun werde (es werde keine Änderung erwartet). Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe würden die wichtigste Veröffentlichung der US-Sitzung sein und würden voraussichtlich einen niedrigeren Wert als vor einer Woche aufweisen. Es werde erwartet, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde heute von Bloomberg interviewt werde und Fragen zum jüngsten deutschen Gerichtsurteil gestellt werden könnten.Die Bank of England habe um 8:00 Uhr ihren Zinsentscheid bekannt gegeben. Die Notenbanker hätten einstimmig beschlossen, die Zinsen unverändert zu lassen. Die Notenbank habe auch den Umfang der Ankäufe von Vermögenswerten unverändert gelassen, aber zwei Mitglieder hätten für eine Erhöhung gestimmt. Obwohl die BoE erwarte, dass die Wirtschaft Großbritanniens in diesem Jahr um 14% schrumpfen werde, habe das GBP an Wert gewonnen.Europäische und US-amerikanische Sitzung: