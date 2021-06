Über den heutigen Tag hinaus betrachtet, stehe man am Anfang einer interessanten Woche. Die OPEC+ werde sich am Donnerstag treffen, um über die Höhe der Fördermenge zu entscheiden. Auf dem Markt wachse das Gefühl, dass sich die Ölproduzenten für eine Erhöhung des Angebots entscheiden würden. Ein weiteres interessantes Ereignis in dieser Woche sei für Freitag geplant - die Veröffentlichung der NFP-Daten für Juni (14:30 Uhr). Das Ergebnis des letzten Monats sei eine Enttäuschung gewesen und habe Fragen über die Erholung des Arbeitsmarktes aufgeworfen.



Reden von Zentralbankern:



- 14:00 Uhr: Bundesbankpräsident Weidmann

- 15:00 Uhr: Williams von der FED

- 16:00 Uhr: De Guindos von der EZB

- 17:00 Uhr: Harker von der FED

- 19:10 Uhr: Quarles von der FED





Die Futures-Märkte würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der heutigen europäischen Kassasitzung hindeuten, nachdem der Handel in Asien überwiegend flach verlaufen sei. Die kommende Sitzung könnte etwas gedämpft verlaufen, da keine nennenswerten Daten zur Veröffentlichung anstünden. Allerdings würden den Anlegern am Nachmittag Reden von europäischen und US-amerikanischen Zentralbankern geboten, die einen gewissen Einfluss auf die Volatilität am Devisenmarkt haben könnten.