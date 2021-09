22:40 Uhr: API-Bericht zu Ölvorräten



Mittwoch:



04:00 Uhr: Entscheidung der Bank of Japan

16:30 Uhr: DOE-Bericht zu Ölvorräten

20:00 Uhr: FOMC-Entscheidung



Donnerstag:



09:00 bis 11:30 Uhr: Vorläufige PMIs aus Europa für September

10:00 Uhr: Entscheidung der Norges Bank

13:00 Uhr: BoE-Entscheidung

13:00 Uhr: CBRT-Entscheidung



Freitag:



16:00 Uhr: FED-Vorsitzender Powell spreche (20.09.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden heute auf eine schwächere Eröffnung der europäischen Kassasitzung hindeuten. Die Märkte würden durch die Befürchtung unter Druck gesetzt, dass ein drohender Zahlungsausfall im chinesischen Immobiliensektor einen Dominoeffekt auslösen könnte. Dies sei einer der größten Risikofaktoren, die es in den kommenden Tagen und Wochen zu beachten gelte. Bei Aktien, Rohstoffen und Währungen sei eine risikoarme Stimmung festzustellen.Während der heutige Wirtschaftskalender recht leer sei, gebe es im weiteren Verlauf der Woche zahlreiche Veröffentlichungen zu beachten. Den Anlegern würden Zinsentscheidungen von FOMC, BoJ, BoE, CBRT und Norges Bank angeboten. Die Entscheidungen des FOMC und der BoE würden am stärksten beachtet werden. Abgesehen davon könnte der Ölpreis durch die regulären Lagerbestandsdaten in Bewegung geraten.Die wichtigsten Veröffentlichungen dieser Woche: