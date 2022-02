13:00 Uhr: Zinsentscheidung der Bank of England

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung der heutigen Handelssitzung in Europa hindeuten. Für den heutigen europäischen Vormittag seien zahlreiche Veröffentlichungen geplant. Im Mittelpunkt stünden die PMIs für den Dienstleistungssektor für Italien und Spanien vom Januar sowie die endgültigen PMIs für Frankreich, Deutschland und die Eurozone.Noch interessanter werde es, wenn die BoE und die EZB ihre Zinsentscheidungen bekannt geben würden. Es werde erwartet, dass die Bank of England die Zinsen erneut anhebe und eine weitere Rückführung der pandemiebedingten Stimulierung signalisiere. Im Falle der EZB würden keine größeren Anpassungen erwartet, die Märkte würden jedoch auf eine Änderung der Haltung der Zentralbank in Bezug auf Inflation und Zinsen achten. Was den US-Markt betreffe, so könnten der ISM-Index und die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung ebenfalls eine gewisse Volatilität auslösen.9:15 Uhr: Spanien - PMI für den Dienstleistungssektor für Januar. Erwartung: 51, 5/ Vorwert: 55,89:45 Uhr: Italien - PMI für den Dienstleistungssektor für Januar. Erwartung: 50,0/ Vorwert: 53,09:50 Uhr: Frankreich - PMI für den Dienstleistungssektor für Januar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 53,110:00 Uhr: Eurozone, PMI für den Dienstleistungssektor für Januar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 51,210:30 Uhr: Großbritannien - PMI für den Dienstleistungssektor für Januar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 53,3