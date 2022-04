14:30 Uhr: USA - Aufträge für langlebige Güter für März (im Monatsvergleich):



- Headline. Erwartung: 1,0%/ Vorwert: -2,1%

- Ohne Transport. Erwartung: 0,6%/ Vorwert: -0,6%



16:00 Uhr: USA - Verkäufe neuer Häuser für März. Erwartung: 765.000/ Vorwert: 772.000

16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen des Conference Board für April. Erwartung: 108,0/ Vorwert: 107,2

22:40 Uhr: API-Bericht zu Ölvorräten. Erwartung: -1,1 Mio. Barrel/ Vorwert: -4,5 Mio. Barrel



Wichtige Zahlen von der Wall Street:



- 3M (ISIN US88579Y1010/ WKN 851745) - vor Markteröffnung

- Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) - nach Börsenschluss

- General Electric (ISIN US3696043013/ WKN A3CSML) - vor der Markteröffnung

- General Motors (ISIN US37045V1008/ WKN A1C9CM) - nach Börsenschluss

- Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) - nach Börsenschluss



- PepsiCo (ISIN US7134481081/ WKN 851995) - vor Markteröffnung

- Raytheon Technologies (ISIN US75513E1010/ WKN A2PZ0R) - vor Markteröffnung

- United Parcel Services (ISIN US9113121068/ WKN 929198) - vor Markteröffnung

- Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) - nach Börsenschluss





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine deutlich höhere Eröffnung der europäischen Börsensitzung für die wichtigsten Indices auf dem Alten Kontinent hindeuten. Die DE30-Futures würden fast 200 Punkte über dem gestrigen Schlusskurs handeln, während die EURO STOXX-Futures um 1,5% zulegen. Den weltweiten Aktien sei es gelungen, eine Verschnaufpause einzulegen, als die Rally der US-Renditen eine Pause eingelegt habe. Die People's Bank of China habe zudem versprochen, die Wirtschaft stärker zu stützen, was den asiatischen Aktien Auftrieb verliehen habe.Der Wirtschaftskalender für heute enthalte einige interessante Veröffentlichungen, vor allem aus den Vereinigten Staaten. Den Anlegern würden der Bericht über die Auftragseingänge langlebiger Güter für März sowie der Index für das CB-Verbrauchervertrauen für April angeboten. Der API-Bericht am Abend könnte für eine gewisse kurzfristige Volatilität am Ölmarkt sorgen. Auch wenn der Wirtschaftskalender für heute keine hochkarätigen Veröffentlichungen vorsehe, würden heute einige wichtige Quartalsberichte veröffentlicht, darunter Finanzdaten von Alphabet und Microsoft.