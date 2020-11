08:45 Uhr: Frankreich - BIP-Bericht für Q3 (Überarbeitung). Erste Veröffentlichung: 18,2% im Quartalsvergleich



08:45 Uhr: Frankreich - VPI für November. Erwartung: 0,1%/ Vorwert: 0,0% im Jahresvergleich



09:30 Uhr: Schweden - BIP-Bericht für Q3 (Überarbeitung). Erste Veröffentlichung: 4,3% im Quartalsvergleich



Wichtige Reden:



- 10:35 Uhr: Panetta von der EZB

- 11:00 Uhr: Schnabel von der EZB (27.11.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die wichtigen Indices aus Westeuropa dürften heute flach eröffnen, da die Liquiditätslage weiterhin dünn sei. Heute finde eine Sitzung an der Wall Street statt, aber sie werde kürzer sein. Der US-Aktienmarkt werde um 15:30 Uhr eröffnen und um 19:00 Uhr schließen. Auch der Handel mit den Edelmetallen (Gold, Silber, Platinum und Palladium), landwirtschaftlichen Gütern (Corn, Soybean, Wheat und Cotton) sowie am Ölmarkt (Oil and Oil WTI) werde früher enden.Der Wirtschaftskalender sei heute leicht und nur einige wenige Veröffentlichungen seien für den frühen europäischen Morgen geplant. Keine dieser Veröffentlichungen habe jedoch tendenziell einen großen Einfluss auf die Märkte.