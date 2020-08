10:00 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsätze für Juli (Erwartung -0,4%/Vorwert -1,9% (im Jahresvergleich))



10:30 Uhr, Großbritannien: PMI-Daten für August (vorläufig)

- Verarbeitendes Gewerbe (Erwartung 53,8/Vorwert 53,3)

- Dienstleistungen (Erwartung 57/Vorwert 56,5)



14:30 Uhr, Kanada: Einzelhandelsumsätze für Juni (Erwartung 24,5/Vorwert 18,7% (im Monatsvergleich))



15:45 Uhr, USA: PMI-Daten für August (vorläufig)

- Verarbeitendes Gewerbe (Erwartet 51,9/Vorwert 50,9)

- Dienstleistungen (Erwartet 51/Vorwert 50)



16:00 Uhr, USA: Bestehende Hausverkäufe für Juli (Erwartung 14,7%/Vorwert 20,7% (im Monatsvergleich))



Wichtige US-Quartalszahlen: Foot Locker (ISIN US3448491049/ WKN 877539) - vor Marktöffnung



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices dürften höher eröffnen, nachdem die Ankündigung von Pfizers (ISIN US7170811035/ WKN 852009) Coronavirus-Impfstoff zu einem Anstieg an den Märkten geführt hat, so die Experten von XTB.Pfizer habe gesagt, dass das Unternehmen im Oktober eine behördliche Überprüfung für sein Produkt beantragen werde. Die vorläufigen PMI-Daten für August würden jedoch kurz nach Beginn der europäischen Sitzung veröffentlicht und könnten die Stimmung erheblich beeinflussen. Die PMI-Daten für die USA stünden am Nachmittag an.