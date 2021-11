- Gesamtinflation. Erwartung: 5,8%/ Vorwert: 5,4%

- Kerninflation. Erwartung: 4,3%/ Vorwert: 4,0%



14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 265.000/ Vorwert: 269.000

16:00 Uhr: USA - Lagerbestände beim Großhandel für September. Erwartung: 1,1%/ Vorwert: 1,2% (im Monatsvergleich)



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu Lagerbeständen:



- Rohöl. Erwartung: +1,9 Mio. Barrel (API: +2,49 Mio. Barrel)

- Benzin. Erwartung: -1,1 Mio. Barrel (API: -0,55 Mio. Barrel)

- Destillate. Erwartung: -1,3 Mio. Barrel (API: +0,57 Mio. Barrel)



Wichtige US-Quartalsberichte:



- Walt Disney (ISIN US2546871060/ WKN 855686) - nach Börsenschluss

- Affirm Holdings (ISIN US00827B1061/ WKN A2QL1G) - nach Börsenschluss

- Beyond Meat (ISIN US08862E1091/ WKN A2N7XQ)- nach Börsenschluss

- Wendy's (ISIN US95058W1009/ WKN A1JB8H) - vor Markteröffnung (10.11.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine flache Eröffnung der heutigen Sitzung für die wichtigsten europäischen Indices hindeuten. Die Nervosität, die während der gestrigen Sitzung an der Wall Street und dem heutigen Handel in Asien zu beobachten gewesen sei, habe sich im Vorfeld der europäischen Eröffnung gelegt. Für heute stünden keine wichtigen Daten aus Europa an. Allerdings würden den Anlegern am frühen Nachmittag sehr wichtige Daten aus den Vereinigten Staaten angeboten - die VPI-Daten für Oktober.Die FED habe erklärt, dass das Tempo des Tapering angepasst werden könne, wenn die Situation es erfordere, und die Daten zum Preiswachstum würden von der US-Zentralbank genau beobachtet. Außerdem werde das DOE den Bericht über die Ölvorräte veröffentlichen, während Disney und Beyond Meat nach Börsenschluss die Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt geben würden.