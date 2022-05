16:30 Uhr: DOE-Bericht zu den Lagerbeständen:



- Öl. Erwartung: -1,3 Mio. Barrel (API: +1,62 Mio. Barrel)

- Benzin. Erwartung: -1,8 Mio. Barrel (API: +0,82 Mio. Barrel)

- Destillate. Erwartung: -1,1 Mio. Barrel (API: +0,66 Mio. Barrel)



Reden der Zentralbanker:



- 18:00 Uhr: Bostic von der FED



Top-Quartalsberichte von der Wall Street:



- Beyond Meat (ISIN US08862E1091/ WKN A2N7XQ) - nach Börsenschluss

- Rivian Automotive (ISIN US76954A1034/ WKN A3C47B) - nach Börsenschluss

- Walt Disney (ISIN US2546871060/ WKN 855686) - nach Börsenschluss (11.05.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienindices würden den heutigen Handelstag leicht höher eröffnen. Die DE30-Futures würden derzeit rund 50 Punkte über dem gestrigen Schlusskurs handeln. Es werde erwartet, dass der Handel im Laufe des heutigen Vormittags in Europa eher ruhig verlaufe, da der Wirtschaftskalender leer sei. Interessant werde es jedoch am Nachmittag mit dem US-Inflationsbericht für April. Der Markt rechne mit einer Verlangsamung der Gesamt- und Kerninflation. Sollte sich das Preiswachstum jedoch beschleunigen, würden die Argumente für eine noch restriktivere Haltung der FED gestärkt, was sich negativ auf die Aktien auswirken könnte.14:30 Uhr: USA - VPI für April (im Jahresvergleich):- Kerninflation. Erwartung: 6,0%/ Vorwert: 6,5%