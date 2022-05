- Persönliche Ausgaben. Erwartung: 0,7%/ Vorwert: 1,1% (im Monatsvergleich)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine gemischte Eröffnung der europäischen Kassasitzung hindeuten, nachdem gestern an der Wall Street ein fulminanter Handel stattgefunden habe und der heutige Handel in Asien positiv verlaufen sei. Die DE30-Futures würden derzeit leicht unter dem gestrigen Schlusskurs notieren, während die meisten anderen wichtigen Indices höher notieren würden.Es werde erwartet, dass der Handel im Laufe des Vormittags in Europa eher ruhig verlaufe, da der Wirtschaftskalender leer sei. Am Nachmittag werde es jedoch interessanter, und insbesondere USD-Händler sollten sich auf eine mögliche Zunahme der Volatilität am Greenback-Markt am frühen Nachmittag einstellen, da ein Datenpaket für April, einschließlich der PCE-Kerninflation, veröffentlicht werde (14:30 Uhr).14:30 Uhr: USA - Datenpaket für April