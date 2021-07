14:30 Uhr: USA - Immobilienmarktdaten für Juni:



- Wohnbaubeginne. Erwartung: 1,600 Mio./ Vorwert: 1,572 Mio.

- Baugenehmigungen. Erwartung: 1,700 Mio./ Vorwert: 1,683 Mio.



22:40: API-Bericht zu den Ölvorräten. Erwartung: -4,1 Mio. Barrel/ Vorwert: -4,08 Mio. Barrel



US-Ergebnisberichte:



- Halliburton (ISIN US4062161017/ WKN 853986) - vor Markteröffnung

- Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) - nach Börsenschluss

- Philip Morris (ISIN US7181721090/ WKN A0NDBJ) - vor Markteröffnung

- Travelers (ISIN US89417E1091/ WKN A0MLX4) - vor Markteröffnung

- UBS Group (ISIN CH0244767585/ WKN A12DFH) - vor Markteröffnung

- United Airlines (ISIN US9100471096/ WKN A1C6TV) - nach Börsenschluss (20.07.2021/ac/a/m)





Die Futures-Märkte würden auf eine leicht höhere Eröffnung der europäischen Kassasitzung nach dem gestrigen starken Ausverkauf hindeuten. Der Wirtschaftskalender für heute sei leicht. Den Anlegern würden am Vormittag die polnische Industrieproduktion und am Nachmittag Daten zum US-Wohnungsmarkt angeboten. Öl könnte am späten Abend, wenn der API-Bericht veröffentlicht werde, etwas mehr kurzfristige Volatilität erfahren.Die US-Berichtssaison nehme an Fahrt auf. Die wichtigste Veröffentlichung heute komme von Netflix nach dem Ende der US-Sitzung. Es werde erwartet, dass das Video-Streaming-Unternehmen den Gewinn pro Aktie im Vergleich zu Q2 2020 mehr als verdopple. Die Abonnentenzahlen würden genau beobachtet, nachdem sie in Q1 2021 nur um 4 Millionen gestiegen seien.