Auf was sollte man diese Woche noch achten?



Brexit-Gespräche



In dieser Woche finde eine weitere Gesprächsrunde zwischen Großbritannien und der EU statt. Es sehe jedoch so aus, als würden die Chancen auf eine Einigung immer geringer werden. Berichten zufolge habe Großbritannien Johnson den 15. Oktober als Frist für den Abschluss eines Abkommens gesetzt, während britische Medien berichten würden, dass einige hochrangige Politiker eine Chance von weniger als 20% sehen würden, eine Einigung zu erzielen.



Zinsentscheide von Zentralbanken:



Mittwoch: 16:00 Uhr - Bank of Canada

Donnerstag: 13:45 Uhr - Europäische Zentralbank (07.09.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte sollten die neue Woche mit kleinen bullischen Kurslücken eröffnen und würden den auf den asiatischen Märkten beobachteten Rückgängen trotzen. Der US-Tech-Index (US100) zeige eine gewisse Schwäche, nachdem der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices bekannt gegeben habe, dass Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) am Freitag, dem 18. September, nicht in den S&P 500-Index aufgenommen werde. Die wichtigsten Währungen würden in engen Bandbreiten gehandelt.Während der Montag an den Märkten in Bezug auf die Daten oft ruhig sei, dürfte der heutige Handel auch in Bezug auf die Liquidität gedämpft sein. Die Aktienmärkte in den Vereinigten Staaten und Kanada würden heute aufgrund des Labour Day geschlossen bleiben. Die US-Futures könnten heute bis um 19:00 Uhr gehandelt werden. Abgesehen davon werde auch der Handel mit den Edelmetallen auf 19:00 Uhr verkürzt.