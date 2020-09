11:30 Uhr: Südafrika - BIP-Bericht für das zweite Quartal 2020. Erwartung: -16,5% im Jahresvergleich



Bevorstehende Sitzung in Asien:



03:30 Uhr: China - Inflationsbericht für August



- VPI. Erwartung: 2,4%/ Vorwert: 2,7% (im Jahresvergleich)

- EPI. Erwartung: -2%/ Vorwert: -2,4% (im Jahresvergleich) (08.09.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Märkte dürften höher eröffnen und auf den gestrigen Gewinnen aufbauen. Der Wirtschaftskalender am Dienstag sehe recht leer aus, da die Revision des europäischen BIP-Berichts für das zweite Quartal und der südafrikanische BIP-Bericht für das zweite Quartal die einzigen nennenswerten Veröffentlichungen seien. Nichtsdestotrotz könnte es am frühen Nachmittag etwas Bewegung geben, da die US-Händler von dem verlängerten Wochenende zurückkehren würden. Dies werde die erste Sitzung an der Wall Street sein, nachdem Tesla nicht in den S&P 500-Index aufgenommen worden sei, sodass Händler heute den Technologieaktien mehr Aufmerksamkeit schenken sollten.