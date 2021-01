14:30 Uhr: USA - Einzelhandelsumsätze für Dezember:



- Headline. Erwartung: 0%/ Vorwert: -1,1% (im Monatsvergleich)

- Kernwert. Erwartung: -0,1%/ Vorwert: -0,9% (im Monatsvergleich)



15:15 Uhr: USA - Industrieproduktion für Dezember. Erwartung: 0,4%/ Vorwert: 0,4% (im Monatsvergleich)



16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen der Uni-Michigan für Januar. Erwartung: 80/ Vorwert: 80,7



Wichtige Quartalsberiche:



- Citigroup - vor Markteröffnung

- J.P. Morgan - vor Markteröffnung

- Wells Fargo - vor Markteröffnung



Wichtige Reden:



- 10:10 Uhr: Enria von der EZB (15.01.2021/ac/a/m)







