14:30 Uhr: USA - Auftragseingang für langlebige Güter für März:



- Headline. Erwartung: +1,8%/ Vorwert: -1,2% (im Monatsvergleich)

- Ohne Transport. Erwartung: +1,5%/ Vorwert: -0,9% (im Monatsvergleich)



Reden von Zentralbankern:



15:00 Uhr: Lane von der EZB



Wichtige US-Ergebnisberichte:



Tesla (ISIN: US88160R1014/ WKN A1CX3T) - nach Börsenschluss (26.04.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der US500 habe am Freitag ein Intraday-Rekordhoch erreicht und die gute Stimmung scheine sich zu Beginn der neuen Woche fortzusetzen. Die Aktien in Asien hätten angezogen und die meisten europäischen Indices würden entweder flach oder leicht höher eröffnen. Heute stünden einige interessante Daten zur Veröffentlichung an. Es werde erwartet, dass der ifo-Geschäftsklimaindex für April eine leichte Verbesserung zeige, während die US-Auftragseingänge für langlebige Güter sich von dem Rückgang des Vormonats erholen dürften. Zu guter Letzt werde Tesla heute nach Börsenschluss an der Wall Street die Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlichen.10:00 Uhr: Deutschland - ifo-Geschäftsklimaindex für April. Erwartung: 97,7/ Vorwert: 96,6