09:00 Uhr: Polen - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Juni. Erwartung: 57,5/ Vorwert: 57,2

09:15 Uhr: Spanien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Juni. Erwartung: 59,4/ Vorwert: 59,4

09:45 Uhr: Italien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Juni. Erwartung: 62,2/ Vorwert: 62,3

09:50 Uhr: Frankreich - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Juni (endgültig). Erste Veröffentlichung: 58,6



09:55 Uhr: Deutschland - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Juni (endgültig). Erste Veröffentlichung: 64,9

10:00 Uhr: Eurozone - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Juni (endgültig). Erste Veröffentlichung: 63,1

10:30 Uhr: Großbritannien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Juni (endgültig). Erste Veröffentlichung: 64,2



14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 385.000/ Vorwert: 411.000

15:45 Uhr: USA - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Juni (endgültig). Erste Veröffentlichung: 62,6

16:00 Uhr: USA - Bauausgaben für Mai im Jahresvergleich. Erwartung: 0,5%/ Vorwert: 0,2%

16:00 Uhr: USA - ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für Juni. Erwartung: 61,0/ Vorwert: 61,2



Reden von Zentralbankern:



- 09:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 21:00 Uhr: BoE-Gouverneur Bailey (01.07.2021/ac/a/m)





Nach der Lage an den Terminmärkten würden die Aktien in Europa heute höher eröffnen. Die europäischen Anleger scheinen über die schlechte Stimmung, die während der asiatischen Sitzung zu beobachten gewesen sei, hinwegzusehen. Zwar stünden heute viele Makrodaten auf dem Programm, doch die meisten davon seien Revisionen der PMI-Daten vom Juni und sollten daher keinen großen Einfluss auf den Markt haben. Allerdings könnten die Daten aus den USA am Nachmittag - Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, Bauausgaben und ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe - eine Quelle für kurzfristige Volatilität sein.Während keine "hochkarätigen" Makrodaten auf dem Programm stünden, würden sich die Ölhändler auf einen interessanten Tag vorbereiten, da die OPEC+ zusammenkomme, um eine Entscheidung über die Fördermenge zu treffen. Gerüchte am Markt würden besagen, dass die Ölproduzenten beschließen würden, die Produktion ab August um rund 500.000 Barrel pro Tag zu erhöhen. Die Entscheidung werde im Laufe des Nachmittags erwartet.