- Headline. Erwartung: 1,1%/ Vorwert: 0,5% (im Monatsvergleich)

- Kernwert. Erwartung: 0,7%/ Vorwert: 1,1% (im Monatsvergleich)



16:00 Uhr: USA - Schwebende Hausverkäufe für Januar. Erwartung: 0%/ Vorwert: -0,3% (im Monatsvergleich)



16:30 Uhr: EIA - Veränderung der Erdgasspeicher. Erwartung: -328 bcf/ Vorwert: -237 bcf



Wichtige Reden:



- 11:45 Uhr: Lane von der EZB

- 14:30 Uhr: Bostic von der FED

- 15:30 Uhr: George von der FED

- 16:00 Uhr: EZB-Vizepräsident de Guindos

- 16:00 Uhr: de Cos von der EZB

- 16:30 Uhr: Bullard von der FED

- 17:10 Uhr: Quarles von der FED

- 21:00 Uhr: Williams von der FED



Wichtige US-Quartalsberichte:



- Moderna (ISIN US60770K1079/ WKN A2N9D9) - vor Markteröffnung

- Plug Power (ISIN US72919P2020/ WKN A1JA81) - vor Markteröffnung

- Norwegian Cruise Line (ISIN BMG667211046/ WKN A1KBL8) - vor Markteröffnung

- Beyond Meat (ISIN US08862E1091/ WKN A2N7XQ) - nach Börsenschluss

- Etsy (ISIN US29786A1060/ WKN A14P98) - nach Börsenschluss

- Nikola (ISIN US6541101050/ WKN A2P4A9) - nach Börsenschluss

- Salesforce (ISIN US79466L3024/ WKN A0B87V) - nach Börsenschluss (25.02.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der weltweite Aktienausverkauf habe gestern eine Pause eingelegt. Die Indices an der Wall Street hätten angezogen und die asiatischen Aktien seien gefolgt. Die Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hindeuten, jedoch abseits der Höchststände von heute Nacht.Während die zweitägige Anhörung von Jerome Powell im Kongress bereits hinter uns liege, bedeute dies nicht, dass Investoren in dieser Woche nicht mehr von der FED hören würden. Fünf Mitglieder der Federal Reserve sollten heute Nachmittag Reden halten. Abgesehen davon würden den Anlegern die revidierten Daten zum US-BIP für das vierte Quartal sowie der Bericht über die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung und die Auftragseingänge für langlebige Güter für Januar angeboten. Unter den heutigen Ergebnisberichten würden sich einige der jüngsten Investorenlieblinge wie Plug Power oder Beyond Meat finden.14:30 Uhr: USA - BIP-Bericht für Q4 (Revision). Erste Veröffentlichung: 4% im Quartalsvergleich14:30 Uhr: USA - Auftragseingang für langlebige Güter für Januar: