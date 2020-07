16:00 Uhr: USA - Verkäufe bestehender Häuser. Erwartung: 4,77 Mio./ Vorwert: 3,91 Mio.



16:30 Uhr: USA - EIA-Bericht zu Rohöllagerbeständen. Erwartung: -1,95 Mio. Barrel/ Vorwert: -7,5 Mio. Barrel



Wichtige US-Quartalsberichte:



- Microsoft Corp. - nach Börsenschluss

- Tesla - nach Börsenschluss (22.07.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der Wirtschaftskalender sei mit dem EIA-Bericht zu den Rohöllagerbeständen und den Inflationsdaten aus Kanada, die die beiden wichtigsten Veröffentlichungen seien, recht leer. Wenn es um die makroökonomischen Daten gehe, würden die Märkte angesichts der erneuten Shutdowns in Kalifornien, Florida und Texas auf die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Donnerstag, 14:30 Uhr) warten. Was die Unternehmen betreffe, so würden Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) und Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) ihre Quartalszahlen veröffentlichen.