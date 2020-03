13:30 Uhr: Kanada - Industrieumsätze für Januar: Erwartung: -0,5%/ Vorwert: -0,7% (jeweils im Monatsvergleich).



13:30 Uhr: USA - Einzelhandelsumsätze für Februar. Der Bericht über die US-Einzelhandelsumsätze stehe normalerweise ganz oben auf der Tagesordnung. Der Ausbruch des Coronavirus habe jedoch einiges verändert, und Daten, die die Auswirkungen nicht erfassen würden, seien für Anleger wenig bis gar nicht wertvoll. Der heutige Bericht beziehe sich auf den Februar, sodass keine größeren Auswirkungen zu erwarten seien. Sowohl die Headline als auch der Kernwert sollten einen Anstieg von 0,2% im Monatsvergleich aufzeigen.



14:15 Uhr: USA - Industrieproduktion für Februar. Erwartung: -0,1%/ Vorwert: 0,1% (jeweils im Monatsvergleich).



- 21:40 Uhr: API-Bericht zu Rohöllagerbeständen: Erwartung: +2,9 Mio. Barrel/ Vorwert: +6,4 Mio. Barrel.



Heutige Zentralbankreden:



- 11:00 Uhr: Rehn von der EZB (17.03.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die US-Futures seien nach einer der schwächsten Sitzungen in der Geschichte über Nacht stark angestiegen. Die Stimmung habe sich durch die Maßnahmen der Regierungen, die die Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs mildern sollten, verbessern können. Nachdem der französische Finanzminister gesagt habe, dass das Land ein Konjunkturpaket in Höhe von 45 Milliarden Euro vorlegen werde, könnte sich die gute Stimmung auch auf den europäischen Handel ausdehnen. An anderer Stelle wachse die Erwartung, dass die Vereinigten Staaten umfangreiche fiskalische Impulse ankündigen würden. An der Datenfront sei der Bericht zu den US-Einzelhandelsumsätzen der wichtigste Punkt im Kalender. Das Update könnte allerdings ignoriert werden, da die Auswirkungen des Coronavirus nicht berücksichtigt würden.Sitzung in Europa und den USA11:00 Uhr: Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen für März: Erwartung: -26,4 Punkte/ Vorwert: 8,7 Punkte.