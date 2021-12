10:00 Uhr: Polen - Arbeitsmarktbericht für November:



- Beschäftigungsänderung. Erwartung: +0,5%/ Vorwert: +0,5% (im Jahresvergleich)

- Lohnwachstum. Erwartung: 8,9%/ Vorwert: 8,4% (im Jahresvergleich)



11:00 Uhr: Eurozone - VPI für November (endgültige Daten):



- Headline. Erste Veröffentlichung: 4,9% (im Jahresvergleich)

- Kernrate. Erste Veröffentlichung: 2,6% (im Jahresvergleich)



Reden von Zentralbankern:



19:00 Uhr: Waller von der FED (17.12.2021/ac/a/m)





Die Woche voller Zentralbankentscheidungen neige sich dem Ende zu. Die Bank of Japan sei die letzte der großen Zentralbanken gewesen, die in dieser Woche ihre Entscheidung bekannt gegeben habe, und sie habe angedeutet, dass sie Anfang nächsten Jahres mit der Rückführung ihrer Notfallprogramme beginnen könnte. Nach den gestrigen Rückgängen an der Wall Street würden die europäischen Index-Futures vor der Eröffnung der Kassasitzung niedriger notieren. Die Währungen der sicheren Häfen - der JPY und der CHF - würden zulegen, ebenso wie die Edelmetalle.Am letzten Handelstag der Woche würden nur noch wenige Daten veröffentlicht. Der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex für Dezember und die endgültigen europäischen VPI-Daten für November würden im Laufe des Vormittags veröffentlicht. Der US-Kalender sei leer, lediglich ein FED-Mitglied werde am Nachmittag sprechen.