16:00 Uhr, Richmond FED Herstellungsindex für Mai: Erwartung -40 Punkte/Vorwert -53 Punkte



22:40 Uhr, API-Bericht zu Rohöllagerbeständen: Erwartung +0,7 Mio. Barrel/Vorwert -4,8 Mio. Barrel



Reden von Zentralbankern:



10:30 Uhr: De Guidos von der EZB

13:00 Uhr: Enria von der EZB

18:30 Uhr: Bullard von der FED



Wichtige US-Quartalsberichte:



Hewlett-Packard (ISIN US40434L1052/ WKN A142VP) - nach Börsenschluss



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (27.05.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-amerikanischen und europäischen Aktienmärkte notieren auf den höchsten Niveaus seit Anfang März, so die Experten von XTB.Die Anleger würden das Risiko einer Eskalation zwischen China und den USA weiterhin herunterspielen und sich auf die Bemühungen zur Wiedereröffnung der Wirtschaft konzentrieren.Für heute seien keine wichtigen Wirtschaftsdaten geplant. EZB-Präsidentin Christine Lagarde werde am Vormittag eine Online-Q&A-Sitzung abhalten, die möglicherweise Auswirkungen auf den Euro haben könnte.Es bestehe auch die Chance, dass neue Maßnahmen in Bezug auf China und die USA ergriffen würden. Da Trump jedoch habe gesagt, dass er bis Ende der Woche weitere Einzelheiten zu den Sanktionen bekannt geben werde, sei dieses Risiko für ein paar Tage in den Hintergrund gedrängt worden.