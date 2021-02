11:00 Uhr: Deutschland - ZEW-Index für Februar. Erwartung: 60/ Vorwert: 61,8



14:30 Uhr: USA - New York Empire State-Index für Februar. Erwartung: 4,6/ Vorwert: 3,5



Wichtige Reden:



- 17:10 Uhr: Bowman von der FED

- 18:30 Uhr: George von der FED

- 19:00 Uhr: Kaplan von der FED

- 21:00 Uhr: Daly von der FED



Wichtige US-Quartalsberichte:



- Advance Auto Parts (ISIN US00751Y1064/ WKN 982516) - vor Markteröffnung

- Agilent Technologies (ISIN US00846U1016/ WKN 929138) - nach Börsenschluss

- CVS Health (ISIN US1266501006/ WKN 859034) - vor Markteröffnung

- Devon Energy (ISIN US25179M1036/ WKN 925345) - nach Börsenschluss

- Occidental Petroleum (ISIN US6745991058/ WKN 851921) - nach Börsenschluss

- Palantir Technologies (ISIN US69608A1088/ WKN A2QA4J) - vor Markteröffnung (16.02.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die asiatischen Indices hätten heute ihren Aufwärtstrend fortgesetzt und der Future für den S&P 500 habe die 3.950-Punkte-Marke durchbrochen. Der Bericht, wonach China die Exporte von Seltenen Erden in die Vereinigten Staaten einschränken könnte, habe bis zum Ende des asiatischen Handels einen kleinen Pullback verursacht und nun würden die europäischen Indices mehr oder weniger unverändert in die Kassasitzung starten.Die US-amerikanischen und kanadischen Händler würden aus dem Urlaub zurückkehren, sodass die Liquiditätsbedingungen wahrscheinlich besser sein würden als gestern. Dennoch sehe der heutige Wirtschaftskalender leer aus. Die europäischen BIP-Daten würden revidiert und dürften daher keine großen Bewegungen an den Märkten auslösen.