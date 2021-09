09:00 Uhr: Spanien, HVPI für September (vorläufig). Erwartung: 3,3%/ Vorwert: 3,3% (im Jahresvergleich)

16:00 Uhr: USA - schwebende Hausverkäufe für August. Erwartung: 1,1%/ Vorwert: -1,8% (im Monatsvergleich)

17:45 Uhr: EZB-Forum mit Lagarde, Bailey, Kuroda und Powell



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu Lagerbeständen:



- Rohöl. Erwartung: -2,3 Mio. Barrel

- Benzin. Erwartung: +1,3 Mio. Barrel

- Destillate. Erwartung: -1,6 Mio. Barrel



Reden von Zentralbankern:



- 16:30 Uhr: Lane von der EZB

- 18:30 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 20:00 Uhr: Bostic von der FED

- 23:00 Uhr: Williams von der FED (29.09.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte würden den heutigen Handelstag voraussichtlich höher eröffnen. Die Märkte scheinen sich nach dem gestrigen massiven Ausverkauf zu erholen. Für heute seien einige bemerkenswerte Ereignisse geplant. Der DOE-Bericht solle um 16:30 Uhr veröffentlicht werden und könnte die Volatilität am Ölmarkt erhöhen. Außerdem würden heute die Chefs der vier wichtigsten Zentralbanken an einer Podiumsdiskussion im Rahmen des EZB-Forums teilnehmen - Lagarde (EZB), Powell (FED), Kuroda (BoJ) und Bailey (BoE).Händler sollten auch die Nachrichtenlage aufmerksam verfolgen, da Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK) heute eine Kuponzahlung in Höhe von 45,2 Mio. USD leisten solle. Bislang gebe es keine Nachrichten darüber, ob diese ausgezahlt worden sei oder nicht.