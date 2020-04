- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 39,2 Punkte/ Vorwert: 44,5 Punkte

- Dienstleistungssektor. Erwartung: 23,8 Punkte/ Vorwert: 26,4 Punkte



10:30 Uhr: Großbritannien - PMIs für April (vorläufig).



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 42 Punkte/ Vorwert: 47,8 Punkte

- Dienstleistungssektor. Erwartung: 29 Punkte/ Vorwert: 34,5 Punkte



14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Erwartung: 4,2 Mio./ Vorwert: 5,245 Mio.



15:45 Uhr: USA - PMIs für April (vorläufig).



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 38 Punkte/ Vorwert: 48,5 Punkte

- Dienstleistungssektor. Erwartung: 31,5 Punkte/ Vorwert: 39,8 Punkte



16:00 Uhr: USA - Verkäufe neuer Häuser im März. Erwartung: 644.000/ Vorwert: 765.000



Wichtige US-Quartalsberichte:



- Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) - nach US-Eröffnung

- Eli Lilly (ISIN US5324571083/ WKN 858560) - vor US-Eröffnung

- Union Pacific (ISIN US9078181081/ WKN 858144) - vor US-Eröffnung

- Capital One Financial (ISIN US14040H1059/ WKN 893413) - nach US-Eröffnung (23.04.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Stimmung an den weltweiten Aktienmärkten sei heute gemischt, da sowohl die europäischen als auch die US-Futures mehr oder weniger flach gehandelt würden. Für den heutigen Vormittag werde eine erhöhte Volatilität erwartet, da die vorläufigen PMIs für April veröffentlicht würden. Die Daten aus Australien und Japan hätten einen starken Einbruch beim Dienstleistungssektor gezeigt. Am Nachmittag stünden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die PMIs aus den USA an. Außerdem werde erwartet, dass die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder heute eine Videokonferenz abhalten würden, um die Finanzierung des Sanierungsfonds zu erörtern.9:15 Uhr: Frankreich - PMIs für April (vorläufig).- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 37,5 Punkte/ Vorwert: 43,2 Punkte- Dienstleistungssektor. Erwartung: 25 Punkte/ Vorwert: 27,4 Punkte9:30 Uhr: Deutschland - PMIs für April (vorläufig).- Dienstleistungssektor. Erwartung: 28,5 Punkte/ Vorwert: 31,7 Punkte10:00 Uhr: Eurozone - PMIs für April (vorläufig).