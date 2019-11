18:00 Uhr: USA - WASDE-Bericht (November): Händler sollten heute mit einer erhöhten Volatilität am Getreidemarkt rechnen, da der WASDE-Bericht vom November veröffentlicht werde. Insgesamt dürften die Produktionszahlen für Mais, Soja und Baumwolle niedriger ausfallen. Auch bei den Endbeständen werde ein Rückgang erwartet.



HEUTIGE ZENTRALBANKREDEN



- 09:00 Uhr: Matsen von der Norges Bank

- 17:45 Uhr: Daly von der FED

- 19:30 Uhr: Beaudry von der BoC



HEUTIGE US-UNTERNEHMENSBERICHTE



- Duke Energy (ISIN US26441C2044/ WKN A1J0EV)

- Credit Agricole (ISIN FR0000045072/ WKN 982285)

- Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) (08.11.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:14:30 Uhr: Kanada - Arbeitsmarktbericht (Oktober): Die Bank of Canada habe in der vergangenen Woche beschlossen, die Zinsen unverändert zu lassen, habe aber angedeutet, dass die Widerstandsfähigkeit der kanadischen Wirtschaft bald auf die Probe gestellt werde. Dies könnte bedeuten, dass die kanadischen Zentralbanker eine gewisse Schwäche der Wirtschaft erwarten würden. Der heutige Arbeitsmarktbericht dürfte einen Beschäftigungszuwachs von 15.900 zeigen. Die Arbeitslosenquote werde voraussichtlich bei 5,5% bleiben.16:00 Uhr: USA - Umfragedaten der Uni-Michigan (November): Das Verbrauchervertrauen der Uni-Michigan habe im Oktober einen massiven Anstieg verzeichnet. Der Index habe sich in nur zwei Monaten von 89,8 auf 95,5 Punkte bewegt und die Anleger seien gespannt, ob sich die Situation weiter verbessern werde. Der Marktkonsens erwarte einen weiteren Anstieg auf 96 Punkte.