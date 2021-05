Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:



Es werde erwartet, dass die europäischen Aktienmärkte nach einem gemischten Handel in Asien den heutigen Handelstag schwächer eröffnen würden. Der Tag werde voraussichtlich ruhig verlaufen, da in den USA und Großbritannien heute ein nationaler Feiertag sei. Die US-Indices, Edelmetalle und WTI würden bis 19:00 Uhr gehandelt. Die britischen Indices, US-Aktien und Agrarrohstoffe würden heute nicht gehandelt. Bei den Wirtschaftsberichten würden die Inflationsdaten aus der Eurozone und einige Zahlen aus Kanada den EUR und den Loonie in den Fokus rücken.



09:30 Uhr: Spanien - Vorläufiger VPI im Jahresvergleich. Erwartung: 2,4%/ Vorwert: 2,2%

11:00 Uhr: Italien - Vorläufiger VPI im Jahresvergleich. Erwartung: 1,2%/ Vorwert: 1,1%

14:00 Uhr: Deutschland - Vorläufiger VPI im Jahresvergleich. Erwartung: 2,4%/ Vorwert: 2,0%

14:30 Uhr: Kanada - Leistungsbilanz. Erwartung: 2,4 Mrd./ Vorwert: -7,3 Mrd.

14:30 Uhr: Kanada - Rohstoffpreisindex für April. Erwartung: 1,7%/ Vorwert: 2,3%

14:30 Uhr: Kanada - Preisindex für Industrieprodukte für April. Erwartung: 0,8%/ Vorwert: 1,6% (31.05.2021/ac/a/m)



