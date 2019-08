Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei der aktuelle Wirtschaftskalender von XTB:Italienische PolitikDie in den letzten Tagen zwischen der Demokratischen Partei und der Fünf-Sterne-Bewegung geführten Gespräche seien ergebnislos gewesen. Präsident Sergio Mattarella solle den beiden Parteien die letzte Chance geben, heute eine Einigung zu erzielen. Gelinge es ihnen nicht, einen Kompromiss zu erzielen, seien vorgezogene Wahlen das wahrscheinlichste Ergebnis. Matteo Salvinis Liga führe nach wie vor mit 33% Unterstützung die Umfragen an, habe jedoch in letzter Zeit zugunsten der Fünf-Sterne-Bewegung an Boden verloren. Händler mit Beteiligungen in italienischen Vermögenswerten sollten den heutigen Nachrichtenfluss genau beobachten, um Hinweise darauf zu erhalten, wie es in der nahen Zukunft aussehen werde.(28.08.2019/ac/a/m)